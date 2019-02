Vinart već četvrti put: Veliki vinski festival u Laubi

U tom izvrsnom galerijskom prostoru 1. i 2. ožujka nastupit će 120 izabranih vinara, od toga 20-ak iz inozemstva, iz bliže i dalje okolice. Organizator i glavni šef projekta Saša Špiranec ističe da okupljaju najbolje i najzanimljivije hrvatske vinare.

Foto: vinart

Elvira Belović na vinskoj radionici (gore)

Već se četvrtu godinu zaredom Špiranec pokazuje i dokazuje da je koncept pozivnog vinskog festivala upravo ono što je nedostajalo na bujajućoj vinskoj sceni. Formatiran tako da osigura najbolje moguće i za vinske profesionalce i za ljubitelje vina, Vinart Grand Tasting iz godine u godinu osigurava radionice prema najvišim profesionalnim standardima i veliko finale, ističu organizatori, dva dana druženja, kušanja, prokušanih i dobro poznatih etiketa…Uz velikog brata, Grand Tasting – organizirali su malo kušanje, Petit Tasting. Petit Tasting svoju će premijeru imati 28. veljače, u hotelu Double Tree by Hilton, i donosi čak 140 vina Nove Europe. „Novu Europu čini otprilike 12 država, a mi vjerujemo da one imaju i te kako mnogo za ponuditi vinskome svijetu“, kaže Saša Špiranec. Tako se ove godine hrvatskoj publici predstavlja 140 vinara, svaki sa po jednom etiketom, i to iz Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Slovačke i Poljske. Među tih 140 vinara, predstavit će se i zanimljiva selekcija hrvatskih i slovenskih vinara. Tako na Petit Tasting dolazi Movia s „Velikim Belim“ (2003.), a i Kozlović sa Santa Luciom (2009.), Ernest Tolj s rijetkim dingačem E.T. (2011.). Ljubiteljima terana posebno treba spomenuti novi Benvenuti teran Santa Elisabetta, a tu je i hrvatska ekskluziva: Markusov babić Franz Ferdinand iz stogodišnjeg vinograda, vino s kojim se – ako imate sreće – sretnete svega par puta u životu.