Cedevita i Moje More donose ljeto koje možeš ponijeti sa sobom

Cedevita i domaći brend Moje More udružili su snage u novoj kampanji koja donosi kolekciju posebno dizajniranih MOJE MORE x Cedevita ručnika. Inspirirani prepoznatljivim Cedevita okusima – narančom, limetom, ananasom i mangom te bazgom i limunom – ručnici spajaju estetiku oba brenda i prenose ljetnu energiju i izvan plaže.

Neke stvari jednostavno idu zajedno – sunce i more, druženja i dugi ljetni dani, a uz njih već generacijama i Cedevita. Zato povezivanje s brendom Moje More dolazi prirodno – oba brenda dijele isti osjećaj optimizma, opuštenosti i uživanja u malim stvarima.

Ručnici su dostupni kroz CE svijet , Cedevitinu platformu vjernosti, putem jedinstvenog mehanizma skupljanja CE stickera. Korisnici prikupljaju bodove, otključavaju CE i slažu kolekcije stickera određenih boja, a dovršetkom kolekcije osvajaju pripadajući MOJE MORE x Cedevita ručnik. Na taj način svaki prikupljeni sticker korisnike korak po korak približava nagradi koju mogu sigurno osvojiti.

MOJE MORE I CEDEVITA, odličan duo za ljetne dane

Za vizualni identitet ručnika zaslužna je Rina Barbarić, jedna od osnivačica brenda Moje More, koja je kroz dizajn spojila prepoznatljivu estetiku Moje More svijeta s jednako prepoznatljivim Cedevita elementima. Cijeli projekt – od prve ideje i razvoja dizajna pa sve do produkcije, organizacije i komunikacije – koordinirala je Ira Barbarić, povezujući kreativni i izvedbeni dio procesa u jednu zaokruženu priču.

„Cedevita je već generacijama dio svakodnevnih rituala i trenutaka koji povezuju ljude. Ovom suradnjom željeli smo stvoriti nešto što prirodno nastavlja tu priču – spoj ljetne energije, spontanosti i trenutaka u kojima najviše uživamo“, poručuje Naima Abadžić, Brand Building Menadžer u Atlantic Grupi.

