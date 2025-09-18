VIDEO Kupila je izgubljeni kofer iz zračne luke: Iznenadila se onime što je pronašla unutra

Često ono što je za nekoga smeće, za drugoga može postati pravo blago. Tako se, primjerice, na aukcijama i posebnim prodajama mogu kupiti izgubljeni koferi s aerodroma, čiji sadržaj ostaje misterij sve dok ih netko ne otvori. Iako je gubitak stvari jedan od najvećih strahova putnika prilikom letenja, obično se u takvoj situaciji na kraju ponovno "nađu" sa svojom prtljagom. Međutim, povremeno se torbe i koferi ne preuzmu i nakon nekoliko mjeseci ih zračne luke na kraju prodaju putem aukcijskih kuća. Izgubljeni kofer ponekad kriju vrijedne predmete, a ponekad tek sitnice bez velike koristi.

Jedna je žena potrošila 130 funti (oko 150 eura) na izgubljenu prtljagu s londonskog aerodroma Heathrow te se oglasila na društvenim mrežama da bi otkrila intrigantan sadržaj svoje misteriozne kupovine. Lucia je lovkinja na povoljne cijene, a riskirala je u nadi da će imati koristi od tuđe nesreće, piše Daily Express. Rekla je da je miris kofera bio "prilično ustajao", no ipak ga je odlučila otvoriti, a cijeli je proces snimila i objavila na TikToku. "Razmotala sam kofer i otkrila da je izudaran te da ima slomljenu ručku. Bila sam malo nervozna zbog čudnog mirisa, misleći da će biti pun muških prljavih hlača i čarapa", rekla je Lucia.

Međutim, Luciji je ubrzo postalo jasno da je kofer pripadao Kineskinji. "Prve stvari koje su ispale bile su dvije knjige na kineskom i ulošci", rekla je. Uvjerena da prtljaga ne sadrži skrivene oznake koje bi joj omogućile da je vrati zakonitoj vlasnici, Lucia je nastavila "kopati" po unutrašnjosti. "Unutra nije bilo torbice ni identifikacije. Pronašla sam meksički novčić u vrijednosti od oko 8 penija (9 centi) pa sam ipak vratila dio novca", našalila se. Lucia je zatim krenula u potragu za odjećom koju je smatrala vrijednom pokušati prodati na Vintedu.

Nakon što je njezin video pregledan nevjerojatnih devet milijuna puta, brzo se vratila s videom u kojem prikazuje njezino daljnje pretraživanje odjeće. "Prvo što mi je palo na pamet jest da sadržaj ovog kofera nema smisla. Nema toaletnih potrepština, osnovnih potrepština i donjeg rublja koje bi vam trebalo za putovanje", rekla je Lucia, a zatim je izdvojila najzanimljivije komade koje je pronašla u izgubljenom koferu.

Suknju marke Crewcuts s etiketom i cijenom od 49,50 dolara na etiketi (oko 42 eura), zatim "slatku" bijelu jaknu Abercrombie & Fitch i jedan nasumični, muški par nenosivih cipela. U oči su joj upali i "čudni" predmeti među kojima su kratke hlače za dječaka od sedam do osam godina, tirkizna haljina veličine XXL te nekoliko zahrđalih i prljavih grickalica za nokte. Sadržaj kofera ju je potaknuo da razmisli otvara li osoblje aukcije prtljagu da bi pregledali ima li nešto vrijedno prije nego što kofer prodaju dalje. "Vade li dragocjenosti, nakit, gotovinu i skupe torbe i cipele, a zatim ih nadopunjuju tuđim stvarima?", upitala je Lucia svoje pratitelje.

Odjeću je objavila na Vintedu te je rekla da nije sigurna da će vratiti svojih 130 funti. "Radim za zrakoplovnu tvrtku, osoblje apsolutno otvara i pretražuje prtljagu da bi pronašli sve moguće predmete koji otkrivaju vlasnika. Važno je točno znati što se nalazi u vašoj torbi. Ako etiketa otpadne, zračne službe katalogiziraju unutarnje predmete i traže nekoga tko će prijaviti iste stvari kao izgubljene. Tek nakon nekoliko mjeseci odluče ih staviti na aukciju", objasnila je jedna korisnica.

"Problem sa svim tim misterioznim komadima prtljage, paketima ili čime god jest taj što ako ih izvorni vlasnik nije zatražio natrag, vrijednost njihovog sadržaja očito nije vrijedila truda", zaključila je druga.