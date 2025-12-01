Naši Portali
obratite pažnju!

Njihova intuicija ne laže: Znate li kako psi reagiraju kad osjete lošu osobu?

Ana Hajduk
01.12.2025.
u 11:30

Ponekad vrijedi obratiti pažnju kada vaš pas reagira neobično na nekoga.

Svijet pasa daleko je složeniji nego što izgleda. Oni ljude ne procjenjuju po izgledu, glasu ili prvom dojmu – njihova percepcija temelji se na kombinaciji mirisa, energije i suptilnih obrazaca ponašanja. Zato kada pas reagira neuobičajeno na neku osobu, to rijetko kada znači da “pretjeruje”. Najčešće osjeti nešto što mi ne možemo.

Pseći njuh nevjerojatno je moćan – ne koriste ga samo kako bi pronašli hranu ili prepoznali teritorij, već i kao alat za “čitanje” emocionalnih i fizioloških promjena kod ljudi. Pas može osjetiti hormonalne tragove povezane sa stresom, promjene u znoju i mirisu kože, kemijske reakcije uzrokovane adrenalinom te čak i sitne promjene u ritmu disanja. 

@selftrue.journey Replying to @jennifergrootzeve Your Dog Smells What You Can’t See #dogsenseevil #dogintuition #theyknowbeforeyoudo #scentofdanger #trustyourdog #dogwarnings #intuitivedogs #scentofviolence #animalinstinct #celtrojourney #dog #doglove #doglover ♬ Mystic - Perfect, so dystopian

Ako osoba u sebi nosi nervozu, napetost ili agresivnu energiju, pas to može odjednom prepoznati kao upozorenje. Zbog toga neki psi naglo postanu ukočeni, stanu ispred vlasnika ili prestanu mahati repom — iako nama sve izgleda sasvim normalno.

U jednoj studiji u kojoj su vodiči bili izloženi situacijama visokog stresa, istraživači su psima dali da njuškaju njihov miris prije i poslije. Rezultati su bili jasni: psi su uvijek prepoznali povećanu razinu hormona stresa, što su pokazali kroz oprez, traženje kontakta očima i zaštitničko ponašanje.

Druga studija izlagala je pse mirisima ljudi koji su upravo doživjeli intenzivno negativno iskustvo. Psi su reagirali napetošću, povlačenjem ili stalnim praćenjem te osobe pogledom. To sugerira da ne otkrivaju samo osnovne emocije poput straha – već i suptilne emocionalne nijanse. Zbrojeno, ovakve reakcije često stvaraju dojam da pas “prepoznaje loše ljude”, iako zapravo prepoznaje emocionalne anomalije koje njemu signaliziraju oprez.

Kako pas pokazuje da mu se osoba ne sviđa?

Kada pas osjeti da s nekim “nešto nije u redu”, njegovo tijelo to jasno govori:

  • rep se usporava ili potpuno prestaje micati
  • uši se spuštaju ili okreću prema natrag
  • tijelo se ukoči
  • pogled postaje usmjeren i sužen
  • pas staje uz osobu kojoj vjeruje ili ispred nje
  • pristupa polako i oprezno ili odbija prići uopće
@hashem.alghaili Dogs can smell stress in humans. #Science #Research #Dogs #Zoology #learnontiktok ♬ original sound - Hashem Al-Ghaili

Ove reakcije nisu slučajne. Ako osoba ima napet izraz lica, nepravilne otkucaje srca ili ispušta miris stresa, pas to registrira kao potencijalnu opasnost. Kad se čini da pas nešto “predosjeća”, to nije nadnaravni instinkt — to je izuzetno sofisticiran senzorni mehanizam koji otkriva ono što mi ne vidimo i ne osjetimo.

Zato ponekad vrijedi obratiti pažnju kada vaš pas reagira neobično na nekoga. On ne razmišlja – on osjeća. A njegov nos često otkriva priču koju mi shvatimo tek puno kasnije.
