Vodič za brigu o psima: Savjeti veterinarke za zdrav i sretan život vašeg ljubimca

Briga o psu uključuje mnogo više od osnovne njege. Pravilna prehrana, održavanje zdrave težine, redovita tjelovježba, zaštita od parazita i redoviti veterinarski pregledi ključni su za dug i kvalitetan život vašeg ljubimca. Jedan od najvažnijih aspekata brige o psu je pravilna i uravnotežena prehrana. Hrana treba biti prilagođena dobi, veličini, pasmini i zdravstvenom stanju psa. Veterinarka Sandra C. Mitchell ističe da je pothranjenost ili nepravilna prehrana jedan od čestih problema koje veterinari susreću kod pasa. Zato je važno odabrati kvalitetnu hranu i po potrebi savjetovati se s veterinarom o najboljoj prehrani za vašeg ljubimca, prenosi petmd.com. U većini slučajeva, ako pas dobiva uravnoteženu hranu, dodatni suplementi nisu potrebni. Međutim, kod određenih zdravstvenih stanja, poput problema sa zglobovima i srcem veterinar može preporučiti dodatke prehrani.

Prekomjerna težina kod pasa može uzrokovati brojne zdravstvene probleme, uključujući bolesti srca, dijabetes i oštećenja zglobova. Prema dr. Mitchell, stanje tijela psa može se procijeniti jednostavnim dodirom. Ako lagano možete osjetiti rebra svog psa, njegova težina je obično u zdravom rasponu. Ako morate jače pritisnuti da biste ih osjetili, moguće je da pas ima višak kilograma. Održavanje optimalne težine značajno smanjuje rizik od kroničnih bolesti i pomaže psu da ostane aktivan tijekom cijelog života.

Dentalno zdravlje: zdravlje zuba često se zanemaruje kod pasa, iako ima veliki utjecaj na njihovo opće stanje. Bakterije iz usne šupljine mogu ući u krvotok i utjecati na organe poput srca i bubrega. Zato veterinari preporučuju redovito četkanje zuba. Kako naglašava dr. Mitchell, svakodnevno pranje zuba jedan je od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja psa. Osim četkanja, korisne su i redovite kontrole kod veterinara te profesionalno čišćenje zubi ako je potrebno.

Redovita tjelovježba i mentalna stimulacija: psi trebaju svakodnevnu fizičku aktivnost kako bi ostali zdravi i zadovoljni. Šetnje, igra i aktivnosti na otvorenom pomažu u održavanju kondicije, ali i mentalnog zdravlja psa. Fizička aktivnost ne samo da održava psa u formi, već mu pruža i mentalnu stimulaciju te sprječava dosadu i neželjena ponašanja. Aktivnosti poput odlaska u park, planinarenja ili igranja s lopticama odličan su način da provedete kvalitetno vrijeme sa svojim ljubimcem.

Zaštita od parazita: buhe, krpelji i srčani crvi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni problem za pse. Ovi paraziti mogu prenositi bolesti koje utječu ne samo na životinje nego i na ljude. Veterinari zato preporučuju redovitu preventivu protiv parazita tijekom cijele godine. Dr. Mitchell naglašava da je prevencija mnogo jednostavnija i sigurnija od liječenja infekcija koje ovi paraziti mogu uzrokovati.

Redovito uređivanje i higijena: njega dlake važan je dio opće brige o psu. Redovito četkanje pomaže ukloniti mrtvu dlaku, spriječiti zapetljavanje i omogućuje vlasniku da na vrijeme primijeti eventualne promjene na koži. Osim dlake, potrebno je redovito skraćivati nokte, čistiti uši i pratiti eventualne znakove infekcije ili iritacije.

Cijepljenje i preventivni pregledi: redoviti pregledi kod veterinara i cijepljenje protiv zaraznih bolesti ključni su za rano otkrivanje zdravstvenih problema. Stručnjaci preporučuju barem jedan veterinarski pregled godišnje za odrasle pse, dok štenci i stariji psi mogu zahtijevati češće kontrole.

Obratite pažnju na promjene u ponašanju: psi često skrivaju znakove bolesti, zbog čega je važno pratiti promjene u ponašanju, apetitu ili razini energije. Ako primijetite da pas ne jede, ponaša se neobično ili pokazuje znakove nelagode, najbolje je odmah se obratiti veterinaru. Dr. Mitchell savjetuje vlasnicima da reagiraju na vrijeme jer je prevencija i rana dijagnostika najbolji način zaštite zdravlja psa.