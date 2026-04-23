Znate li zašto mačke prekrivaju svoj izmet? To što su velike čistunke nije jedini razlog
Zvuk mačke koja kopa po pijesku nakon obavljene nužde dobro je poznat svakom vlasniku, a ponekad može potrajati i dulje nego što bismo željeli. Ipak, takvo ponašanje nije slučajno nego je riječ o prirodnom instinktu koji mačke nose u sebi. Prekrivanje izmeta ima više svrha, od prikrivanja mirisa do osjećaja sigurnosti, otkrivaju stručnjaci za PetMD.
Mačke zakapaju izmet ponajprije zbog naslijeđenog instinkta. Njihovi divlji preci, osobito oni koji su živjeli u skupinama s dominantnijim članovima, prekrivali su izmet pijeskom ili zemljom. Domaće mačke zadržale su tu potrebu, pa se takvo ponašanje može tumačiti i kao znak prihvaćanja hijerarhije u domu.
Važan razlog je i urednost. Mačke su poznate kao vrlo čiste životinje, a budući da imaju iznimno razvijen njuh, nastoje prikriti neugodan miris izmeta. Time si olakšavaju boravak u prostoru u kojem jedu, piju i igraju se, a ujedno smanjuju mogućnost onečišćenja hrane i vode.
Zakapanje izmeta povezano je i sa sigurnošću. Miris izmeta u prirodi može privući grabežljivce ili druge prijetnje, pa njegovo prekrivanje pomaže mački da ostane neprimijećena. Na taj način skriva svoj trag i smanjuje rizik od otkrivanja.
Mačke nisu jedine životinje koje to rade. Neke druge vrste, poput pojedinih armadila, svizaca i kuna, također prekrivaju izmet iz sličnih razloga, ponajviše kako bi prikrile svoj miris. Psi, s druge strane, uglavnom to ne čine jer im izmet služi kao način komunikacije i obilježavanja teritorija.
Ipak, ne prekrivaju sve mačke svoj izmet. Ponekad je razlog želja za obilježavanjem teritorija i pokazivanjem dominacije, primjerice kada u kućanstvo stigne nova mačka. U drugim slučajevima uzrok mogu biti bolest, bol, stres ili tjeskoba, zbog kojih mačka prestaje obavljati uobičajene navike.
Na takvo ponašanje može utjecati i sam pijesak ili posuda. Ako mački ne odgovara vrsta pijeska, ako je kutija premala ili smještena na prometnom mjestu, možda neće htjeti ostati dovoljno dugo da prekrije izmet. Problem može nastati i ako se posuda nalazi na području koje mačka ne doživljava sigurnim.
Ponekad su u pitanju i individualni razlozi. Ako mačka kao mačić nije naučila ovu naviku od majke, moguće je da je nikada neće usvojiti. Starije mačke također mogu prestati prekrivati izmet zbog artritisa, nelagode ili kognitivnih promjena koje se javljaju u poodmakloj dobi.
Vlasnici mogu pokušati potaknuti mačku na takvo ponašanje, ali sve ovisi o uzroku. Ako je riječ o bolesti, potrebno je riješiti zdravstveni problem, a kod stresa pomoći mogu umirujući dodaci, više igre i miran prostor za opuštanje. Ako smeta pijesak ili kutija, vrijedi isprobati drugu vrstu pijeska, veću posudu ili novu lokaciju.
Kod starijih mačaka može pomoći niža posuda i ublažavanje bolova ili drugih tegoba. No ako odrasla mačka nikada nije naučila prekrivati izmet, ne treba je na to prisiljavati, primjerice pomicanjem šapa po pijesku. Takav pristup može samo izazvati dodatni stres i stvoriti strah od korištenja mačjeg toaleta.