S njima ne možete pogriješiti: Ovo je 7 pasa koji ne traže puno njege, a odlični su za obitelj
Pri odabiru psa za obitelj treba uzeti u obzir više važnih čimbenika, među kojima su veličina, temperament, potreba za kretanjem i njega. Pasmine koje se smatraju manje zahtjevnima obično traže malo održavanja, manje njege dlake i često imaju mirniju narav. Upravo zato mnogi pri potrazi za kućnim ljubimcem biraju pse koji se lakše uklapaju u svakodnevni obiteljski ritam, piše WebMD.
Cavalier King Charles španijel: Kavalirski španijeli kralja Charlesa poznati su po mirnoj naravi i često su odličan izbor za obitelji s djecom. Dobro se snalaze u različitim društvenim situacijama, pristojni su i privrženi svojim vlasnicima. Njihova dlaka zahtijeva umjerenu njegu, a najviše uživaju u pažnji i bliskosti s ljudima.
Bigl: Biglovi su mali goniči ugodne naravi i smatraju se vrlo inteligentnim psima. Iako ponekad mogu biti tvrdoglavi, dobro se uklapaju u obitelji i parove, osobito one s djecom. Njihova kratka dlaka jednostavna je za održavanje i ne traži puno njege.
Mali engleski hrt: Oni su tihi kućni psi koje je uglavnom lako odgojiti i naučiti pravilima ponašanja. Imaju kratku dlaku koja ne zahtijeva mnogo održavanja, a poznati su i po tome da vole dugo odmarati tijekom dana. Vrlo se vežu uz svoje vlasnike i, iako nisu zahtjevni, trebaju mnogo ljubavi i pažnje.
Talijanski hrt: Talijanski hrtovi vrlo su mali psi koji uživaju u blizini vlasnika i često vole boraviti u krilu. Njihova tanka dlaka traži vrlo malo njege, a po naravi su opušteni i ugodni psi za društvo. Ipak, ne preporučuju se obiteljima s vrlo malom djecom.
Njemačka doga: Njemačke doge nježni su i privrženi psi koji se dobro slažu s djecom različite dobi. Unatoč svojoj veličini, ne traže mnogo njege i uglavnom su mirne naravi, zbog čega ih često nazivaju nježnim divovima. Zbog krupne građe nisu najbolji izbor za stan, ali mogu biti izvrsni ljubimci ako imaju dovoljno prostora.
Bokser: Bokseri su razigrani i energični psi srednje veličine kojima treba dosta kretanja. Vrlo su prijateljski nastrojeni i društveni pa posebno odgovaraju aktivnim obiteljima i onima s djecom. Njihova kratka dlaka lako se održava i ne zahtijeva puno njege.
Bergamski ovčar: Bergamski ovčari poznati su po smirenosti, odanosti i dobroj naravi. Riječ je o inteligentnoj pasmini koju je lako trenirati i s kojom je uglavnom jednostavno živjeti. Zaštitnički su nastrojeni prema obitelji, oprezni prema strancima, a njihova posebna čupava dlaka također ne traži mnogo održavanja.