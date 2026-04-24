S njima ne možete pogriješiti: Ovo je 7 pasa koji ne traže puno njege, a odlični su za obitelj

Pri odabiru psa za obitelj treba uzeti u obzir više važnih čimbenika, među kojima su veličina, temperament, potreba za kretanjem i njega. Pasmine koje se smatraju manje zahtjevnima obično traže malo održavanja, manje njege dlake i često imaju mirniju narav. Upravo zato mnogi pri potrazi za kućnim ljubimcem biraju pse koji se lakše uklapaju u svakodnevni obiteljski ritam, piše WebMD.
Share
Podijeli
Cavalier King Charles španijel: Kavalirski španijeli kralja Charlesa poznati su po mirnoj naravi i često su odličan izbor za obitelji s djecom. Dobro se snalaze u različitim društvenim situacijama, pristojni su i privrženi svojim vlasnicima. Njihova dlaka zahtijeva umjerenu njegu, a najviše uživaju u pažnji i bliskosti s ljudima.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Bigl: Biglovi su mali goniči ugodne naravi i smatraju se vrlo inteligentnim psima. Iako ponekad mogu biti tvrdoglavi, dobro se uklapaju u obitelji i parove, osobito one s djecom. Njihova kratka dlaka jednostavna je za održavanje i ne traži puno njege.
Share
Podijeli
Mali engleski hrt: Oni su tihi kućni psi koje je uglavnom lako odgojiti i naučiti pravilima ponašanja. Imaju kratku dlaku koja ne zahtijeva mnogo održavanja, a poznati su i po tome da vole dugo odmarati tijekom dana. Vrlo se vežu uz svoje vlasnike i, iako nisu zahtjevni, trebaju mnogo ljubavi i pažnje.
Share
Podijeli
Talijanski hrt: Talijanski hrtovi vrlo su mali psi koji uživaju u blizini vlasnika i često vole boraviti u krilu. Njihova tanka dlaka traži vrlo malo njege, a po naravi su opušteni i ugodni psi za društvo. Ipak, ne preporučuju se obiteljima s vrlo malom djecom.
Share
Podijeli
Njemačka doga: Njemačke doge nježni su i privrženi psi koji se dobro slažu s djecom različite dobi. Unatoč svojoj veličini, ne traže mnogo njege i uglavnom su mirne naravi, zbog čega ih često nazivaju nježnim divovima. Zbog krupne građe nisu najbolji izbor za stan, ali mogu biti izvrsni ljubimci ako imaju dovoljno prostora.
Share
Podijeli
Bokser: Bokseri su razigrani i energični psi srednje veličine kojima treba dosta kretanja. Vrlo su prijateljski nastrojeni i društveni pa posebno odgovaraju aktivnim obiteljima i onima s djecom. Njihova kratka dlaka lako se održava i ne zahtijeva puno njege.
Share
Podijeli
Bergamski ovčar: Bergamski ovčari poznati su po smirenosti, odanosti i dobroj naravi. Riječ je o inteligentnoj pasmini koju je lako trenirati i s kojom je uglavnom jednostavno živjeti. Zaštitnički su nastrojeni prema obitelji, oprezni prema strancima, a njihova posebna čupava dlaka također ne traži mnogo održavanja.
Share
Podijeli
