Većina ljudi nije svjesna da ova svakodnevna navika povećava njihov krvni tlak

Ako imate visoki krvni tlak (ili postoji u vašoj obitelji), vjerojatno ste već razgovarali s liječnikom o najboljim načinima da ga držite pod kontrolom. Znate da je pušenje potpuno isključeno, da treba smanjiti unos masne i prerađene hrane (slanine, kobasica, pomfrita, krafni) te da je redovita fizička aktivnost nužna, piše Parade.
No, postoji još jedan ključan faktor koji se često zanemaruje – upravljanje stresom. A upravo tu leži iznenađenje: kardiolozi upozoravaju na jednu naviku koja nas tiho izlaže stalnom stresu i povisuje krvni tlak, a toliko je normalizirana da je većina ljudi uopće ne doživljava kao problem.
Koliko puta dnevno pogledate svoj inbox? Prema podacima Email Tool Testera, 61% ljudi provjerava e-poštu na telefonu, a 58% to radi čim se probudi. Za mnoge je to posljednja stvar prije spavanja.
Dr. Aye Thandar Win, kardiologinja u Banner Healthu, objašnjava: “Svaki put kad provjerite pristiglu poštu, tijelo može osloboditi hormone stresa poput kortizola i adrenalina. Oni vas pripremaju za reakciju ‘bori se ili bježi’, što privremeno povećava broj otkucaja srca i krvni tlak. Problem je što stalno ponavljanje tog obrasca drži tijelo u stanju kroničnog stresa”.
Dr. Mona Shah, kardiologinja i stručnjakinja za holističku medicinu, dodaje da dugotrajno izlaganje stresnim hormonima ima ozbiljne posljedice: kortizol potiče upalu, debljanje i slabi imunitet, adrenalin povisuje krvni tlak i čini trombocite ljepljivijim, što povećava rizik od zgrušavanja te oba hormona ubrzavaju starenje i mogu utjecati čak i na DNK.
“Ukočene arterije, ljepljivi trombociti, upala i viši krvni tlak izravno su povezani s većim rizikom od srčanog udara i koronarne bolesti srca”, upozorava dr. Shah. Jedan od znakova upozorenja je – disanje. “Ljudi često počnu disati plitko dok opsesivno pregledavaju e-poštu”, kaže dr. Win, “Plitko disanje smanjuje unos kisika i zadržava tijelo u stanju pripravnosti, što dugoročno može značajno opteretiti srce”.
Ako provjeravate e-poštu prije spavanja, to dodatno otežava uspavljivanje. A manjak sna ozbiljno ugrožava zdravlje srca. “Spavanje kraće od šest sati dnevno može povećati rizik od srčanih bolesti za gotovo 20%”, naglašava dr. Shah.
Obje kardiologinje slažu se da rješenje leži u svjesnom postavljanju granica:
- odredite točno vrijeme kada provjeravate e-poštu i izbjegavajte je izvan tih termina,
- isključite obavijesti,
- prije spavanja odložite telefon ili laptop,
- obratite pažnju na disanje – ako primijetite da je plitko, napravite nekoliko dubokih, dijafragmalnih udisaja.
“Duboko disanje smiruje živčani sustav, snižava broj otkucaja srca i poboljšava protok kisika”, kaže dr. Win. Dr. Shah dodaje: “Kada tijelo uđe u stanje opuštanja, oslobađaju se hormoni sreće – serotonin, oksitocin i dopamin. Tada se arterije opuštaju, krvni tlak se snižava, a upala smanjuje”.
“Nažalost, nitko vam neće reći da spustite telefon ili zatvorite laptop – to morate odlučiti sami”, poručuje dr. Shah, “Dogovorite se sami sa sobom da nakon određenog vremena jednostavno nećete više provjeravati e-poštu. Nijedna poruka nije vrijedna vašeg zdravlja”.
