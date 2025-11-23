Većina ljudi je radi svakodnevno: Ova greška čini vaše ostatke hrane opasnima

Ostaci hrane često završavaju u hladnjaku s namjerom da se pojedu kasnije, no mnogi ne razmišljaju o tome koliko pažnje zahtijeva njihovo pravilno čuvanje. Nepravilno rukovanje ostacima može brzo pretvoriti ukusnu hranu u izvor bakterija i potencijalni zdravstveni rizik. Pravilno skladištenje, temperatura i higijena ključni su da bi hrana ostala sigurna i svježa za kasniju konzumaciju. Stručnjak za hranu rekao je da mnogi čine tri jednostavne pogreške prilikom pohranjivanja ostataka hrane.

Ove manje pogreške mogu omogućiti štetnim bakterijama da se nezapaženo razmnožavaju. S obzirom na to da se sve više ljudi oslanja na podgrijane obroke, vjerojatnost da će se napraviti ove pogreške raste. "Hladnu hranu držite izvan hladnjaka što je kraće moguće tijekom pripreme, najviše četiri sata. Također, nemojte dugo držati vrata hladnjaka otvorena jer tada hladnjak mora više raditi da bi spustio temperaturu", upozorio je glasnogovornik Agencije za standarde hrane (FSA). Također je upozorio da se vruća ili topla hrana ne stavlja izravno u hladnjak. Ostavite kuhanu hranu da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim je stavite u hladnjak unutar jednog do dva sata, piše Daily Express.

Da biste ubrzali hlađenje, podijelite hranu na manje porcije i stavite ih u plitke posude ili vrećice za zamrzavanje prije hlađenja ili zamrzavanja. Stručnjakinja za hranu Ghaida Batarseh Havern na blogu Marthe Stewart sugerirala je da postoji kraće vrijeme prije nego što kuhana hrana postane nesigurna za jelo. Hrana može stajati u "opasnoj zoni", ili bolje rečeno izvan hladnjaka, dva sata.

"Maksimalno vrijeme koje kvarljiva hrana može provesti u 'opasnoj zoni' je dva sata. Nakon dva sata, hrana se mora konzumirati, ispravno skladištiti ili baciti. To uključuje sve kuhane ostatke, nasjeckano voće i povrće, meso, perad, ribu, jaja i mliječne proizvode", objasnila je Havern. Ostaci hrane mogu se jesti hladni sve dok su pravilno kuhani, ohlađeni i stavljeni u hladnjak unutar dva sata. To je zato što hlađenje usporava rast bakterija, čineći hranu sigurnom za jelo. Međutim, ljudi bi trebali konzumirati te ostatke hrane unutar 48 sati ili ih zamrznuti ako ih neće moći pojesti u tom vremenu.

Za razna okupljanja ili večere, držanje hrane izvan hladnjaka ponekad može biti najlakši pristup. Da biste to učinili sigurno, držite vruću hranu na 60°C ili više, što je iznad opasne temperaturne zone. "Ako nemate uređaje za održavanje topline, poput sporog kuhala, stavite kuhanu hranu u hladnjak i izlažite samo male porcije odjednom", rekla je stručnjakinja za znanost o hrani Catie Beauchamp iz ButcherBoxa.