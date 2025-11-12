Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Nutricionistica otkrila trik: Evo kako da smrznuta večera bude kao domaća

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
12.11.2025.
u 20:02

Gotova jela su brza i praktična, ali često im nedostaje pravi okus i nutritivna vrijednost svježih sastojaka

Iako svi volimo okus i toplinu domaće hrane, ponekad jednostavno nemamo vremena za njezinu pripremu. U takvim trenucima mnogi od nas posežu za gotovim jelima koja su brza i praktična, ali često im nedostaje pravi okus i nutritivna vrijednost svježih sastojaka. Međutim, jedna dijetetičarka otkrila je jednostavan i pristupačan trik za poboljšanje ovih obroka, koji traje samo nekoliko sekundi i vrlo je jeftin.

"Gotova hrana ima jako lošu reputaciju, ali postoji mnogo razloga zašto bi nešto ovakvo moglo biti stvarno korisno", rekla je dijetetičarka Natalie Fox u videu koji je objavila na TikToku. Objasnila je da većini smrznutih obroka nedostaje nutritivne vrijednosti te je predložila jednostavan način za njihovo poboljšanje. "Moja najveća briga ovdje je da obrok neće biti baš zadovoljavajući, a razlog zašto mislim da bi to mogao biti slučaj je taj što ima nisku razinu proteina. Razina vlakana od dva grama po porciji je vrlo niska, a sadržaj kalorija je također na nižoj strani", rekla je u videu dok je pokazivala smrznutu piletinu na indijski.

@natalie.fox.rd #dietitian shows you how to upgrade a frozen dinner so that its nourishing and satisfying - #foodtips #fastrecipe #easyrecipe #easymeal #girldinner #adhd ♬ original sound - Natalie Fox, MS, RD

Njezino rješenje? Jednostavno dodajte konzervu slanutka za dodatne proteine ​​i porciju smrznutog povrća, piše Daily Express. Zatim je sve pomiješala i zagrijala u mikrovalnoj pećnici na nekoliko minuta. "Ovi jednostavni dodaci udvostručuju sadržaj proteina u obroku i puni su vlakana tako da je ova praktična opcija hranjiva i zadovoljavajuća", objasnila je.

Mnogi su se korisnici javili u komentarima sa svojim savjetima. "Volim dodavati orašaste plodove i sjemenke za dodatne proteine, vlakna i dobre masti. Biljni jogurt je također dobra opcija", napisala je jedna osoba. "Uvijek dodam malo povrća, ali slanutak je dobra ideja", dodala je druga.
Ključne riječi
TikTok nutritivne vrijednosti slanutak smrznuta hrana hrana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja