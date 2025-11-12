Nutricionistica otkrila trik: Evo kako da smrznuta večera bude kao domaća

Iako svi volimo okus i toplinu domaće hrane, ponekad jednostavno nemamo vremena za njezinu pripremu. U takvim trenucima mnogi od nas posežu za gotovim jelima koja su brza i praktična, ali često im nedostaje pravi okus i nutritivna vrijednost svježih sastojaka. Međutim, jedna dijetetičarka otkrila je jednostavan i pristupačan trik za poboljšanje ovih obroka, koji traje samo nekoliko sekundi i vrlo je jeftin.

"Gotova hrana ima jako lošu reputaciju, ali postoji mnogo razloga zašto bi nešto ovakvo moglo biti stvarno korisno", rekla je dijetetičarka Natalie Fox u videu koji je objavila na TikToku. Objasnila je da većini smrznutih obroka nedostaje nutritivne vrijednosti te je predložila jednostavan način za njihovo poboljšanje. "Moja najveća briga ovdje je da obrok neće biti baš zadovoljavajući, a razlog zašto mislim da bi to mogao biti slučaj je taj što ima nisku razinu proteina. Razina vlakana od dva grama po porciji je vrlo niska, a sadržaj kalorija je također na nižoj strani", rekla je u videu dok je pokazivala smrznutu piletinu na indijski.

Njezino rješenje? Jednostavno dodajte konzervu slanutka za dodatne proteine ​​i porciju smrznutog povrća, piše Daily Express. Zatim je sve pomiješala i zagrijala u mikrovalnoj pećnici na nekoliko minuta. "Ovi jednostavni dodaci udvostručuju sadržaj proteina u obroku i puni su vlakana tako da je ova praktična opcija hranjiva i zadovoljavajuća", objasnila je.

Mnogi su se korisnici javili u komentarima sa svojim savjetima. "Volim dodavati orašaste plodove i sjemenke za dodatne proteine, vlakna i dobre masti. Biljni jogurt je također dobra opcija", napisala je jedna osoba. "Uvijek dodam malo povrća, ali slanutak je dobra ideja", dodala je druga.