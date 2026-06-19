Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Poslušaj
rashlađivanje

Najveći izbor klima i rashladih uređaja u PEVEX-u

pevex
PEVEX
VL
Autor
Promo
19.06.2026.
u 12:05

Pametno odabrani i pravilno korišteni rashladni uređaji stvaraju mikroklimu koja ima pozitivan učinak na organizam u ljetnim vrućinama. Ušli smo u toplotni val pa je rashlađivanje rješenje koje ovih dana svi tražimo. Više je načina kako se rashladiti u toplim danima, a važno je samo odabrati uređaj koji nam najbolje odgovara. PEVEX u svim prodajnim centrima i na www.pevex.hr nudi velik izbor klima, ventilatora, stropnih ventilatora i prijenosnih klima različitih proizvođača. Ono što je kupcima najvažnije, nudi i uslugu montaže pa se tako klima TECRO s uključenom montažom može kupiti za već 499,90 eura. Kupovina klime i montaže na jednom mjestu sigurno je velika prednost.

Dok dio preferira klima uređaje, mnogo je zagovornika ventilatora koji ne hlade zrak, ali stvaraju osjećaj svježine. Stropni ventilatori pak, daju osjećaj laganog povjetarca i djeluju ugodno. Za bilo što da se odlučite kako bi se rashladili na visokim temperaturama važno je samo opskrbiti se na vrijeme, a rješenje ima PEVEX koji nudi klime i ventilatore renomiranih proizvođača i najboljih omjera cijena i kvaliteta.

Ključne riječi
klima uređaji PEVEX

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!