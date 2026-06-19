Najveći izbor klima i rashladih uređaja u PEVEX-u

Pametno odabrani i pravilno korišteni rashladni uređaji stvaraju mikroklimu koja ima pozitivan učinak na organizam u ljetnim vrućinama. Ušli smo u toplotni val pa je rashlađivanje rješenje koje ovih dana svi tražimo. Više je načina kako se rashladiti u toplim danima, a važno je samo odabrati uređaj koji nam najbolje odgovara. PEVEX u svim prodajnim centrima i na www.pevex.hr nudi velik izbor klima , ventilatora , stropnih ventilatora i prijenosnih klima različitih proizvođača. Ono što je kupcima najvažnije, nudi i uslugu montaže pa se tako klima TECRO s uključenom montažom može kupiti za već 499,90 eura. Kupovina klime i montaže na jednom mjestu sigurno je velika prednost.

Dok dio preferira klima uređaje, mnogo je zagovornika ventilatora koji ne hlade zrak, ali stvaraju osjećaj svježine. Stropni ventilatori pak, daju osjećaj laganog povjetarca i djeluju ugodno. Za bilo što da se odlučite kako bi se rashladili na visokim temperaturama važno je samo opskrbiti se na vrijeme, a rješenje ima PEVEX koji nudi klime i ventilatore renomiranih proizvođača i najboljih omjera cijena i kvaliteta.