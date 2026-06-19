Djetinjstvo bez interneta: Devet stvari iz osamdesetih i devedesetih koje današnjim klincima zvuče nestvarno
Djeca koja su odrastala osamdesetih i devedesetih imala su djetinjstvo koje je današnjim klincima često teško objasniti. Nije bilo pametnih telefona, društvenih mreža, YouTubea ni poruka koje se šalju u sekundi, ali bilo je dvorišta, igre do mraka, kazeta, albuma sa sličicama i dogovora koji su vrijedili bez podsjetnika. Upravo zato mnoge navike iz tog vremena danas zvuče kao prizori iz nekog drugog svijeta.
Dogovori su se poštovali bez mobitela: Ako si se s nekim dogovorio da se nađete ispred škole, kod igrališta ili 'kod dućana', tamo si se jednostavno pojavio. Nije bilo poruke 'kasnim pet minuta', lokacije uživo ni poziva u zadnji čas. Ako netko nije došao, čekalo se, nagađalo i eventualno sutradan pitalo što se dogodilo.
Igralo se vani dok se ne upali ulična rasvjeta: Dvorišta, parkovi, školska igrališta i ulice bili su glavna mjesta dječjeg života. Djeca su se vraćala kući tek kada bi roditelji povikali s prozora ili kada bi se upalila ulična svjetla. Današnjim klincima, naviknutima na stalni nadzor i dogovorene aktivnosti, takva sloboda često zvuči gotovo nevjerojatno.
Telefonski pozivi išli su preko fiksnog telefona: Nazvati prijatelja značilo je prvo se javiti njegovim roditeljima, pristojno pozdraviti i pitati može li se on ili ona dobiti na telefon. Ako je netko već razgovarao, linija je bila zauzeta i nije preostalo ništa drugo nego pokušati kasnije. Razgovori su se često vodili u hodniku ili dnevnom boravku, uz opasnost da netko od ukućana sve čuje.
Glazba se snimala s radija na kazetu: Omiljena pjesma nije se mogla pronaći u nekoliko sekundi, nego se čekala na radiju s prstom spremnim na tipki za snimanje. Često bi voditelj progovorio baš na početku ili kraju pjesme, pa snimka nikada nije bila savršena. Ipak, takve su kazete bile pravo malo blago i slušale su se bezbroj puta.
Filmovi su se posuđivali u videoteci: Izbor filma za vikend bio je mali obiteljski ili prijateljski ritual. Odlazilo se u videoteku, razgledavale su se police i čitale poleđine VHS kazeta, a najtraženiji filmovi često su već bili posuđeni. Nakon gledanja kazetu je trebalo premotati na početak, jer je to bilo nepisano pravilo pristojnosti.
Fotografije su se čekale danima: Nije bilo pregledavanja slike odmah nakon snimanja ni brisanja one na kojoj netko trepne. Film iz fotoaparata nosio se na razvijanje, a fotografije su se čekale nekoliko dana s velikim nestrpljenjem. Tek kada bi se otvorila kuverta, vidjelo se je li rođendan, izlet ili ljetovanje doista 'uspio' na fotografijama.
Sličice su bile ozbiljna dječja valuta: Albumi sa sličicama bili su mnogo više od obične zabave. Duplikati su se nosili u školu, mijenjali pod odmorom i čuvali gumicom povezani u male paketiće. Rečenica 'imam, imam, nemam' bila je dio gotovo svakog djetinjstva i mogla je odlučiti tijek velikog školskog odmora.
Domaće zadaće pisale su se uz enciklopedije: Kada je trebalo napisati referat ili pronaći podatak, nije se otvarao Google, nego enciklopedija, atlas ili školski udžbenik. Ponekad se po informacije išlo u knjižnicu, gdje su se listale knjige i zapisivale najvažnije rečenice u bilježnicu. Današnjoj djeci, koja odgovor dobiju za nekoliko sekundi, takvo traženje podataka može zvučati kao pravi istraživački pothvat.
Crtići i serije gledali su se kada su bili na programu: Omiljeni crtić nije se mogao pustiti kad god poželiš, pauzirati ili pogledati ispočetka. Gledalo se ono što je tada bilo na televiziji, u točno određeno vrijeme, i ako si zakasnio, propustio si epizodu. Zbog toga su subotnja jutra, dječji programi i večernje serije imali posebno mjesto u obiteljskom rasporedu.
Uz korištenje AI-ja