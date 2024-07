'Najbrži test osobnosti na svijetu' traje manje od minute i odgovara na sva pitanja koja imate o svom životu

Richard Wiseman, kojeg mnogi smatraju jednim od najkreativnijih psihologa na svijetu, osmislio je izuzetno brz test osobnosti koji možete isprobati upravo sada. Wiseman je profesor javnog razumijevanja psihologije i član ekskluzivnog Inner Magic Circlea. Njegov test osobnosti traje svega nekoliko sekundi i sve što trebate učiniti je ispružiti ruke i slijediti nekoliko jednostavnih uputa, piše LADBible.

Postoji mnogo različitih testova osobnosti, od onih koji postavljaju samo nekoliko pitanja do optičkih iluzija koje pomažu otkriti način na koji vaš mozak radi. Mnogi ljudi također smišljaju vlastite testove kako bi saznali više o sebi ili potencijalnim zaposlenicima, no često su takvi testovi nepouzdani bez odgovarajućih stručnih kvalifikacija.

Wisemanov test je prilično jednostavan. Samo pogledajte video u nastavku, slijedite upute i provjerite rezultate:

Nakon što prođete kroz test, mogli biste se iznenaditi koliko je prosvjetljujuć. Kako se ne bi pitali o čemu se radi kada spomenemo sliku psa, možda biste trebali ponovno pogledati video, ovaj put ne slijedeći Wisemanove upute doslovno.

Naime, ako su vam ruke razmaknute nakon što ste zatvorili oči i zamislili ste da jednu ruku vuče balon, a drugu opterećuju knjige, to sugerira da imate dobru maštu te ste osjetljivi, intuitivni i lako se uživite u knjige i filmove.

S druge strane, ako vaše ruke nisu značajno promijenile položaj, to ukazuje da ste logičniji, analitičniji i uživate u zagonetkama i igrama. No, ako ste držali oči otvorene i vidjeli sliku psića, prema stručnjaku, to bi moglo značiti da ste pomalo sumnjičavi.

