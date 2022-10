Unajmili ju da pjeva na vjenčanju bivšeg dečka i djevojke s kojom ju je prevario: ‘Osvetila sam se usred prvog plesa’

Pjevačica Alexandra Starr, odlučila je prihvatiti ponudu da pjeva na vjenčanju svog bivšeg dečka i djevojke s kojom ju je prevario, Prevarena žena u videu na Tik Toku ispričala je kako su ju slučajno angažirali da pjeva. Naime, on je rezervirao njezin bend, a nije znao da je ona pjevačica. Objasnila je da radi kao ‘cover pjevačica‘, što znači da često uskače umjesto onih koji ne mogu nastupiti na lokalnim događanjima, piše Mirror.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze:

S bivšim dečkom bila je vezi pet godina prije nego što ju je prevario, pa kada ju je šef benda nazvao i zamolio da zauzme mjesto njihove pjevačice, osjetila je da je to savršena prilika da mu se osveti. Alexandra je skrivala svoje lice sve do polovice prvog plesa mladenaca kada se okrenula, a mladenka i mladoženja ostali su u šoku.

Alexandra je prvo počela pjevati "All of Me" od Johna Legenda, no u trenutku kada otkriva sebe mladencima, počinje pjevati pjesmu "Before He Cheats" Carrie Underwood, koja govori o osveti nevjernom bivšem dečku. U drugom videu prikazano je kako Alexandra uzima čašu vode od gosta i zatim polijeva mladoženju po glavi, nakon čega je odjurila van iz sale.

- Osvetila sam mu se usred prvog plesa. Nije mi žao, opet bih to napravila iako sam, naravno, dobila otkaz - rekla je u jednom od videa.

Video je prikupio gotovo 20 milijuna pregleda, a korisnici Tik Toka većinom su stali na njezinu stranu, oduševljeni postupkom, no bilo je i onih koji to nisu odobravali.

- Ovo je odlično! Svaka čast na hrabrosti - napisala je jedna korisnica.

"Genijalno, to bih i ja napravila", komentirala je druga, dok je treća dodala: "Shvaćam da te povrijedio, ali ona možda nije ništa znala, a upravo si joj uništila najvažniji dan u životu."

Mislite li da je njezin postupak u redu? Da, prevario ju je. 25,00% +

Ne, uništila je vjenčanje. 58,33% +

Ne znam. 16,67% +

Preletjela je 11.200 kilometara da upozna stranca s Tindera, rodila se ljubav i sad imaju dijete: