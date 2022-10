‘Suprug se ponašao sumnjivo pa sam nazvala njegovog šefa da saznam vara li me na poslovnom putovanju’

- Moj suprug je odsjeo u hotelu na poslovnoj večeri i bila sam uvjerena da će me prevariti s kolegicom, pa sam zvala njegovog šefa. U braku smo 20 godina, a ta kolegica je nekoliko godina mlađa od mene i vrlo je atraktivna. Šef mi nije odgovorio, ali znam da je to zasigurno spomenuo mom mužu. No, ovo nije prvi put da zovem njegovog šefa da provjerim situaciju - napisala je jedna žena za The Sun.

Prije nekoliko mjeseci zvala ga je kada su bili na poslovnom putovanju za vikend. Tada je tražila da ju uvjeri da ju suprug ne vara, ali on se iživcirao i naljutio. Čula je i svog supruga u pozadini kako govori da joj poklopi slušalicu. No, ovoga puta odlučila mu je otvoreno reći da sumnja u njega, kada se vratio s puta.

- Kada se vratio rekao mi je da mu je sada jasno zašto je njegov šef bio grub prema njemu drugi dan. Inzistirao je da ostane sam u drugoj sobi i nije htio baš razgovarati sa mnom. Imam problema s povjerenjem otkad sam otkrila da je gledao stranice za upoznavanje i veze. Mislim da se nije našao sa ženama s kojima je razgovarao, ali to me potreslo jer sam uvijek mislila da mogu računati na njega - nastavila je.

Svjesna je da možda nije trebala u njihove bračne probleme uvlačiti njegovog šefa, no htjela je znati što se događa. Sada se osjeća glupo, ali ne želi se do kraja života brinuti da ju vara ili da će ju prevariti.

- Naravno da se osjećate povrijeđeno i izdano. Vaše povjerenje u supruga je narušeno od kada ste otkrili da gleda druge žene na stranici za upoznavanje. No, brak je privatan odnos i ako ste željeli znati je li vas varao, bolje da ste razgovarali s njim, a ne da ste uključivali njegovog šefa u to. Ipak, čini se da vaš suprug ne shvaća koliko ste uznemireni, pa ga posjednite i recite mu da trebate ozbiljno razgovarati. Ako nešto nedostaje u vašoj vezi, utvrdite to zajedno i radite na tome kako to postići. Vrlo je važno da vaš muž zna kako učiniti da se osjećate sigurno u vašoj vezi. Čvrsto se usredotočite na svoj brak i na to kako vas dvoje možete raditi na njemu da biste ga ojačali. I molim vas, nemojte više zvati njegovog šefa - odgovorila joj je Deidre.

