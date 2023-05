Umakom od rajčice i piletine sa širokim rezancima pobijedila u kulinarskom dvoboju

Prijavila sam se posve slučajno, impulzivno, da doživim nešto novo. Oduvijek volim kuhati i kuham za veliku obitelj pa zapravo i nisam trebala izmišljati recepte. Kuhala sam samo ono što i inače kuham, jedino što bih kod kuće umjesto piletine za ovaj umak izabrala tunu – kazala nam je umirovljena ekonomistica Zdenka Čanađija, sretna pobjednica kuharskog dvoboja, koji je u salonu Miele u Buzinu ovih dana organizirao Večernji list uz partnere Koledu, vinariju Kutjevo i Miele.

Tročlani žiri – poznata gastroblogerica Zrinka Janković, čije recepte rado pratimo na blogu Mamin ručak, branding-menadžerica Mielea Ana Lendarić-Belošić te prodajni savjetnik u Miele Experience centru Matko Raos – imao je nimalo lak zadatak ocjenjivanja dvaju brzih umaka za tjesteninu. S gospođom Zdenkom kuhače je ukrstila ekonomistica Kristina Piantanida, Orebićanka sa zagrebačkom adresom i druga natjecateljica koja je svojim receptom oduševila na Večernjakovu natječaju. U kulinarskom finišu odlučivale su nijanse, "sjećanja na maminu kuhinju", kako je to opisao jedini muški član žirija. No, kad se podvuče crta, i Kristini je to bilo neprocjenjivo iskustvo, izazov kojemu su je, priznaje, privukli i najnoviji kućanski aparati Mielea koji su bili dio nagrade. U svakom slučaju, vidjelo se da obje natjecateljice suvereno vladaju štednjakom i namirnicama premda bi se, pita li se Kristinu, radije pripremali kolači.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

– Obožavam slastice! Kuhanje mi je, naime, hobi, a ljubav kolači koje bih mogla satima, danima i noćima raditi i ukrašavati. Jednog dana kad se vratim u Orebić, za 10-ak godina, otvorit ću svoju slastičarnicu – otkriva Kristina koja bi, da je mogla birati, pripremala umak od dagnji koji bi se izvrsno sljubio sa zvijezdom natjecanja – tjesteninom Koleda.

Za recept za taj umak, doznajemo, kriva je svekrva i danas je to Kristinino najdraže jelo. Zapravo čitave obitelji. No za to treba imati prave, provjerene, autohtone dagnje iz Malostonskog zaljeva, savjetuje naša sugovornica. Recept je jednostavan, idealan za pripremu domaće hrane koju rado nosi na posao te se može jesti i topla i hladna – jednako kao i tjestenina u umaku od rajčica, šparoga i paprika, koju je pripremila za natjecanje.

– Imam sina od osam godina koji danas bez problema jede sve i otvoren je za sve, a iznad svega preferira ribu i školjke. Važno je da djeca steknu navike pravilne prehrane, da jedu sve povrće, ribu, meso, školjke..., umjesto da misle kako je glavna prehrana prva pekarnica. Doma svi preferiramo mediteranska jela, puno povrća, juhe... Iako živimo u Zagrebu, riba nam je dostupna i na meniju je dva do tri puta tjedno. Jedino što su mi slabost slastice – smije se Kristina.

– Ovo što je Kristina skuhala meni okusom više odgovara, svježije je i aromatičnije – pohvalila je i Zdenka svoju konkurenticu, koja je okusne pupoljke žirija razveselila paprikom i šparogama al dente u umaku. Prvo je, naime, njih prepržila na maslinovu ulju, potom ih tek po završetku kuhanja vratila u jednostavan umak od rajčica i češnjaka, a jelo na kraju posula sjeckanim peršinom.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Žive boje, mirisi i još bolji okusi oduševili su u kombinaciji s Koleda makaronima s jajima, dok se Zdenka, Slavonka koja također živi u Zagrebu, odlučila za široke rezance Koleda. Svaka od natjecateljica mogla je, naime, iz ponude odabrati pet konkretnih namirnica za svoja jela. Na raspolaganju su im, uz paprike, šparoge, sjeckanu i pasiranu rajčicu, bile i tikvice, mladi špinat, peršin, šampinjoni, losos te pileća prsa, koje su mogle obogatiti začinima poput maslinova i suncokretova ulja, soli, šećera, papra, lovorova lista... Dovršena jela sljubljivala su se s vinima vinarije Kutjevo. Zdenkinu jednostavnost, koja je na kraju zaslužila prvu nagradu, uz piletinu su zaokružili luk, sjeckana rajčica, češnjak i peršin te lovorov list. Hoće li je kao pobjednicu kulinarskog showa sada kod kuće drugačije gledati, pitamo.

– Suprug će vjerojatno reći kako oduvijek zna da dobro kuham, no vidjet ćemo. Nadam se da će sada i više cijeniti moju kuhinju – šali se Zdenka koju je već za vikend čekalo nakuhavanje za najmanje 10 osoba. Njezina su pak strast cvijeće – i unuci. Čak šestero između dvije i 13 godina koje obožava. Ima li među njima kritičara njezina kuhanja?

– Svi sve jedu, još se nije dogodilo da nešto nisu pojeli – govori Zdenka koja se nada da će doći vrijeme i kad će oni kuhati za nju. No nema ljepšeg događaja nego kad se svi zajedno – i njezino troje djece i unuci – uspiju okupiti oko stola. Zimi najradije kuha kiselo zelje, ajgemahtec, pileći paprikaš..., ljeti laganija dalmatinska jela, među kojima je u novije vrijeme otkrila raštiku koju sada i sama uzgaja.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Gastroblogerica Zrinka Janković prije početka kuharskog dvoboja održala je kratku edukaciju o kuhanju tjestenine. Svi danas znaju da je najbolja al dente. No kako to postići?

– Prije kuhanja svakako treba odrediti kolike su nam potrebe kako ne bismo skuhali tjestenine za cijelo susjedstvo. Kao normativ se obično uzima 100 grama po osobi, a kuha li se za dvije osobe, to znači da za tu tjesteninu trebaju i najmanje dvije litre vode. I veliki lonac jer se tjestenina tijekom kuhanja udvostruči – savjetuje Zrinka koja je edukaciju potkrijepila i vlastitim jelom – Koledinim svrdlima u umaku od rajčica i šampinjona. Sol se prilikom kuhanja tjestenine dodaje kad voda zavrije, i to žličica na svaku litru vode. Soli, objašnjava, nikad nije dobro koristiti previše, no tjestenina je izuzetak, inače će biti bljutava. Poklopac na loncu treba samo dok voda zavrije, a tko misli da u tjesteninu valja dodati i malo ulja – vara se. Zbog nje će kasnije umak samo skliznuti s tjestenine i neće se zalijepiti, napominje. Naravno, tjesteninu pri kuhanju treba i miješati. Obično na pakiranju stoji i uputa koliko se dugo kuha, no to ovisi i o tome na čemu se tjestenina kuha, plinu, indukciji... Možda će se i dovršavati u umaku ili pećnici pa treba voditi računa i o tome – kazala je. Najbolji način da se provjeri u kojoj je fazi je kušanje, a prije cijeđenja važno je i odvojiti decilitar-dva škrobne vode u kojoj se tjestenina kuhala sa strane jer će određena količina dobro doći i u umaku, povezati ga i učiniti jačim i kremoznijim. Zrinkina favoritkinja u dvoboju bila je Kristina.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

– Koristila je sezonske namirnice, a ja volim boje na tanjuru i to što je u receptu naglasila da će povrće biti i hrskavo, da će se osjetiti, što obožavam. No oba su jela bila savršena i totalno različita, što mi je drago, i bitan su pokazatelj što mašta može napraviti od doslovce pet namirnica u pola sata. Upravo takva jednostavna jela s lako dostupnim namirnicama preferiram i u svom životu i na svom blogu, da netko tko nađe moj recept ne mora obići dvije-tri trgovine kako bi našao što mu je potrebno. Meni to definitivno olakšava svakodnevicu i život. Danas se užasno pretjeruje s nekim novim namirnicama i tehnikama kuhanja. Svi glumimo, po meni, nešto što nismo, a nemamo vremena, pogotovo od ponedjeljka do petka, kad svi živimo 100 na sat – kazala je Zrinka čiji bi favoriti, da je ona natjecateljica, također bili povrće – i to sezonsko, a omiljeni u kuhinji su joj i slanutak i leća – i riba. Ipak je ona, ističe, Dalmatinka. Ostatak žirija iz tima Mielea, Ana Lendarić-Belošić i Matko Raos, svoje su glasove dali Zdenki Čanađiji složivši se kako im odluka nije bila laka. No meso je to koje je po njihovu ukusu "zaokružilo okus umaka". Pobjednica je tako kući otišla s Mieleovim samostojećim aparatom za kavu koji u sebi ima mlinac te svaki napitak s netom mljevenom kavom čini posebnim, godišnjom pretplatom na Večernji list te poklon-paketima Kolede i vinarije Kutjevo. Kristini Piantanidi pripao je pak poklon paket raznih kućanskih pomoćnika Mielea, polugodišnja pretplata na Večernjak te poklon-paketi Kutjeva i Kolede.