'Uhvatio sam suprugu kako se seksa sa svojim bivšim mužem u našem krevetu'

– Moj svijet je propao kada sam uhvatio suprugu kako se seksa sa svojim bivšim mužem našem krevetu. Htio sam je iznenaditi vraćanjem s radnog puta dva dana ranije, ali sam ja bio taj koji sam doživio užasan šok – napisao je jedan muškarac za The Sun.

U braku su četiri godine, a njezin prvi brak se raspao prije šest godina. Zajedno su bili sedam godina i imaju šestogodišnju kćer. On radi za tehnološku tvrtku pa mora putovati diljem svijeta. Nedostaju mu ​​supruga i pokćerka kad ode, ali imaju ugodan život pa nastavlja s tim.

– Mojoj ženi je rođendan bio prošli tjedan, pa kad je putovanje završilo ranije, uhvatio sam rani let kako bih je mogao probuditi na rođendan ujutro. Njezin bivši ima 40 godina i pomalo je idiot, ali kako imaju dijete, uvijek sam ga prihvaćao. Tiho sam se ušuljao u ranim satima nadajući se da neću prestrašiti svoju ženu. Čuo sam stenjanje i gurnuo vrata naše spavaće sobe kako bih vidio bivšeg supruga na njoj. Moja žena je vrisnula kad me je vidjela, a on je iskočio iz kreveta – nastavio je.

Nije mogao vjerovati što je vidio te, iako mu je supruga rekla da se to dogodilo samo jednom i da se više neće ponoviti, osjeća kao da joj više ne može vjerovati. Sada se boji da će njihov brak propasti pa za savjet pita stručnjakinju.

– To će potrajati. Ne možete zaboraviti ono što ste vidjeli i to će vam biti najveća prepreka. Izdala vas, pa čak i ako je ovo bilo samo jednom, mora se potruditi da vam se dokaže i obnovi vaš odnos. Je li to bila požuda ili nešto nedostaje u vašoj vezi? Je li joj dosadilo što stalno putujete? Predlažem da oboje posjetite savjetnika za parove, koji će vam pomoći da shvatite zašto se vratila bivšem suprugu – odgovorila mu je Deidre.

