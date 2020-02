U vezi vam nedostaje seksa? Na ove jednostavne načine možete riješiti problem

Seks nije najvažnija stvar u vezi, a istraživanja pokazuju da samo četvrtina zadovoljstva u vezi dolazi zbog njega. No, to je u slučaju kad je seks dobar. Mnogo se ljudi pita treba li ostati u vezi ako nema seksa te kako popraviti taj problem. Britanska stručnjakinja za seks, Tracey Cox, podijelila je svoje savjete za rješavanje ovog problema, prenosi Daily Mail.

Na početku svake veze normalno je htjeti svaku priliku iskoristiti za seks, a ako to nije tako, i između vas nema kemije, to je veliki znak da vam veza neće biti dobra. Ako na početku veze nemate želju za seksom, nećete je imati ni za šest mjeresci, a pogotovo ne i za dvadeset godina. Kako biste riješili problem, Tracey savjetuje da pokušate što više zavoditi svog partnera i svaku priliku iskoristiti za zadovljstvo. Ako to ne pomaže, vrijeme je da raskinete vezu, kako savjetuje Tracey.

Mnogi ljudi imaju problema kada im je partner neiskusan i loš u krevetu, čak i ako su imali mnogobrojne partnere. Za vrijeme seksa, vi biste trebali biti u kontroli i pokazivati vašem partneru što vam se sviđa, a možete i zajedno isprobati nešto novo kako bi ste oboje bili neiskusni. No, neki ljudi imaju problema kad im partner nije dovoljno spreman za isprobavanje novih stvari. Do toga dolazi kada partner nije dovoljno siguran u sebe i nema dovoljno samopouzdanja u sebe. Način rješavanja ovog problema je davanje komplimenata tijekom seksa i podizanje njihovog samopouzdanja.

Ljudi su različiti i odgojeni su prema drugačijim pristupima, bilo vjerskim ili obiteljskim, a to može utjecati na njihovo razmišljanje o seksu. Neki ljudi gledaju na seks kao način zabave i dobivanje zadovoljstva, dok je drugima to samo način razmnožavanja. Sve se jednostavno riješi razgovorom, kao i određivanjem vlastitih granica, želja i zahtjeva. Uz ovaj problem veže se i problem s libidom, kada partneri imaju različite želje za količinom seksa. Najlakše bi vam bilo odrediti koliko često ćete se seksati i koliko dugo će trajati, uz dogovor da odgovara svima.

