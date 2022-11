U vezi je s muškarcem 25 godina starijim i zbog toga ju osuđuju: 'Nije me briga, to je prava ljubav!'

Ljubav se može dogoditi kada se najmanje nadate, a možete je i osjetiti prema nekome tko možda i nije vaš uobičajeni tip. To se dogodilo i kod para Franka i Dani. Naime, on je od nje stariji 25 godina i, iako njihova veza funkcionira sasvim dobro, mnogi ih zbog toga osuđuju, piše The Sun.

Dani ima 28 godina, a Frank 53 godine, a počeli su izlaziti kada je ona imala 20 godina. S obzirom na to da 'hejteri' vole izražavati svoje neodobravanje na svakom videu koji ovaj par objavi na svom Tik Tok profilu, nedavno su objavili video u kojemu prozivaju one koji ih vrijeđaju.

U videu njih dvoje sjede jedno pored drugoga, udobno smješteni na kauču. Naslov glasi: "Wow, on je 25 godina stariji od tebe!", na što se Dani nasmiješi Franku.

Naslov se tada mijenja u: "Zaista misliš da će to uspjeti?", a Dani tada pokazuje na Franka dok svira glazba: "Baš me briga što govore, zaljubljena sam u tebe."

U komentarima je Dani napisala i kako i nakon osam godina, koliko su zajedno, njihova veza funkcionira savršeno i zaljubljeni su kao i prvog dana. Iako je većina korisnika koji su pogledali video izrazila ljubav i podršku, neki su ipak ostavljali oštre komentare.

- Mora da je bogat - glasio je jedan takav komentar.

No, grube komentare uskoro su stišali ljudi sa sličnim iskustvima. "Moj partner je od mene stariji 20 godina i on je ljubav mog života!"

