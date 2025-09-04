Naši Portali
procijenite sami

Tvrdi da joj je pijana sestra upropastila vjenčanje: 'Ne mogu vjerovati što je napravila tijekom zajedničkog fotografiranja'

@nikoelette/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
04.09.2025.
u 12:30

“Kad ti je sestra toliko pijana da ti uništi grupne vjenčane fotografije”,.

Vjenčanje bi trebalo biti jedan od najsretnijih dana u životu. No, za jednu mladenku taj je dan postao prava katastrofa – a sve zbog njezine sestre. Nikoelette je na društvenim mrežama podijelila snimku svog vjenčanja koja je u početku izgledala idilično. Ceremonija se održala na otvorenom, pod vedrim nebom, a nakon službenog dijela mladenci su odlučili ovjekovječiti trenutke fotografijama.

Okruženi obitelji i prijateljima, stali su ispred grupe kako bi nastala zajednička fotografija. Mladenka je blistala u bijeloj haljini, dok se njezin veo romantično vijorio na vjetru. Na prvi pogled činilo se da su slike savršene. No, kada je snimka pomnije pregledana, postalo je jasno da netko nije dijelio sreću para.

@nikoelette It’s hard when a family member makes your one big special day all about them. #wedding #drunk #inconsiderate #sad #weddingtok ♬ Oh No - Kreepa

“Kad ti je sestra toliko pijana da ti uništi grupne vjenčane fotografije”, napisala je Nikoelette uz video. Na snimci se vidi kako gosti bodre i plješću mladencima, dok njezina sestra – koja je bila djeveruša – stoji ispred svih, smije se histerično i diže srednji prst prema kameri. Mladenka nije skrivala razočaranje kad je kasnije vidjela snimke. “Teško je kada član obitelji tvoj jedan veliki poseban dan preusmjeri na sebe”, poručila je.

Video je ubrzo postao viralan na njezinom TikTok profilu @nikoelette, prikupivši više od 2,9 milijuna pregleda i 188 tisuća lajkova. Komentatori su stali na stranu mladenke, izražavajući ljutnju i nevjericu: “Izbrišite je sa SVAKE fotografije i objavite ih svugdje bez riječi”; “Najgore je što ti je ona SESTRA. Od svih ljudi, ona je trebala poštovati tvoj poseban dan”; Klasično: ‘Kako mogu ovo pretvoriti da se vrti oko mene’”; “To je toliko neprimjereno. Ti izgledaš apsolutno zapanjujuće, ona ti nije mogla ukrasti trenutak, koliko god pokušavala”.
mladenka pijanstvo Sestre svadba vjenčanje

