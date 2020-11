Tu nećete izbjeći susret s medom

Selo Kuterevo smješteno je uz sjeveroistočnu padinu Velebita, na samoj granici Parka prirode Velebit. Stanovnici Kutereva se uz šumarstvo još uvijek bave starim zanatom - drvodjelstvom. Kuterevo se nalazi blizu ceste Senj - Otočac - Plitvice, a cesta Otočac - Krasno - Sv. Juraj prolazi zapadnim rubom Kuterevske kotline.

Zbog zemljopisnog položaja uz područje gusto napučenih medvjeđih staništa Sjevernog Velebita, u Kuterevu je osnovano prvo Utočište za mlade medvjediće u Hrvatskoj, kao novi dom za mlade, napuštene medvjediće.

Foto: Lovro Kranjčević/PIXSELL

U utočištu radi tim prijatelja prirode u kojem su stručnjaci s polja biologije i ekologije, ali i volonteri. Svi se oni nesebično i s puno truda brinu o medvjeđim stanovnicima Kutereva, u želji da medvjedićima osiguraju ne samo sigurniju budućnost, nego i životne uvjete koji su najbliži prirodnim. Posjet Utočištu za mlade medjevede u Kuterevu najblje je najaviti na broj 0915835412 ili mail kuk-kuterevo@gs.t-com.hr.

No kada ste već u tom dijelu Like, svakako svratite i do obližnjeg izletišta Butina u Kuterevu. Uz ponudu smještaja, na izletištu nude hranu i piće koje pripravljaju po tradicijskoj recepturi vrijednih “kuterevskih planinki”. Ako želite, možete sudjelovati u pripremi sijena, brizi oko životinja, mužnji koza, poljoprivrednim aktivnostima i pripremi zimnice. Najmlađi posjetitelji mogu uživati u jahanju ponija, igri sa zečevima i ostalim domaćim životinjama.

Foto: Lovro Kranjčević/PIXSELL