Odredište za obitelji s djecom i zaljubljenike u prirodu

Kada dođete u srce Like, u mjesto Perušić, više se ne možete izgubiti jer svega nešto više od dva kilometra od središta mjesta, a putokazi će vas na vrijeme usmjeriti, nalazi se Pećinski park Grabovača; jedini pećinski park u Europi. Iako je ove godine vrata posjetiteljima otvorio tek u svibnju zbog pandemije koronavirusa, da ga sve više otkrivaju i domaći izletnici govori podatak da ga je od otvorenja ove godine posjetilo čak 85 posto više domaćih, individualnih gostiju. U Pećinski park dolaze obitelji s djecom i zaljubljenici u prirodu koji mogu uživati u nizu sadržaja i atrakcija na otvorenom poput eko dječjeg igrališta, Panova labirinta, učionica na otvorenom, malog jezera i roštilj-drage. Tu je i vidikovac sa Šumskim orguljama, može se obići izvor potoka Grabovac, a djeca mogu uživati u pješčaniku i brojnim igrama.

Lani je šire područje Grabovače proglašeno trajno zaštićenim u kategoriji Značajni krajobraz, pa tako Značajni krajobraz Risovac – Grabovača obuhvaća površinu od 5620,72 hektara i ondje žive rijetke i zaštićene biljke i životinje; leptiri, šišmiši i ptice.

Foto: Robert Anić/Pixsell

U Pećinskom parku Grabovača svakako vrijedi posjetiti i špilju Samograd. Inače se može pogledati svakoga dana, no u studenom je otvorena samo vikendima, ali dobro se prethodno najaviti ili pogledati novosti na web-stranici Parka. Cijena obilaska Parka bez ulaska u špilju Samograd, jedinu u koju je on dozvoljen, iznosi 30 kuna, dok se posjet špilji naplaćuje 50 kuna za odrasle, a 35 kuna za djecu stariju od pet godina. Kada dolazite i želite posjetiti špilju, imajte na umu da se morate dobro obući i obuti inače nećete moći ući, s obzirom na to da je temperatura u špilji dugoj 345 metara između 7 do 10 stupnjeva Celzijevih. Obilazak traje oko sat vremena uz obaveznu pratnju vodiča koji će vam pričati o nastanku špilje, povijesti mjesta i drugim zanimljivostima. Špilja se nalazi u ponikvi u koju se ulazi betonskim stubama s rukohvatom, dok se unutra nalazi oko 500 isklesanih stuba, starih više od 100 godina.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Grabovaču možete obići i preko četiri poučne staze; Čovjek i krš, Tragom Mirka Maleza, Flora i Fauna, a razlikuju se po dužini i krajoliku koji obilazite. Najduža je poučna staza Čovjek i krš od 3,5 kilometara za što vam treba dva sata hodanja pokraj tri špilje i jedne jame, te kroz šumu bukve i graba sve do najljepšeg vidikovca u parku gdje se, sa 743 metra nadmorske visine pruža pogled na kanjon rijeke Like, Ličko polje, te veći dio Velebita.