Trudnica pronašla vulgarnu poruku na svom automobilu zbog mjesta gdje se parkirala, ali svi su stali u njenu obranu

Pronalaženje slobodnog parkirnog mjesta ponekad je prava muka, ali vulgarna poruka koju je jedna žena našla na svom vjetrobranskom staklu jednostavno je previše. Ako živite u području s besplatnim parkiranjem uz cestu, znat ćete da ponekad može biti prava noćna mora pronaći mjesto blizu vlastitog doma kada su svi drugi na ulici pokušali učiniti istu stvar. Dolazak kući i pronalaženje slobodnog mjesta ispred ulaznih vrata čini se poput čuda - osim ako nemate susjeda koji voli misliti da na neki način zaslužuje to mjesto više od vas, piše Mirror.

Ovo je dilema u kojoj se nedavno našla jedna žena nakon što je bila oduševljena pronalaskom parkirnog mjesta ispred svoje kuće, jer je nedugo nakon toga ljutiti susjed ostavio vulgarno sročeno pismo na njezinom vjetrobranskom staklu.

Ova Kanađanka rekla je da je njezin susjed imao problema s njezinim parkiranjem na mjestu koje je nedavno očišćeno od snijega, jer tvrdi da je trebalo ostati slobodno za ‘pristup invalidskim kolicima, kuririma i opći pristup’. Ali, anonimna žena vjeruje da je imala pravo parkirati tamo - pogotovo jer je u visokoj trudnoći.

Poruka, koja je objavljena na Redditu, glasila je: ‘Hej! Koji ti je k***c? Zašto bi parkirala na jedinom mjestu očišćenom od snijega za pristup invalidskim kolicima, kuririma i opći pristup? Cijela ulica je dostupna, ali tvoja privilegirana ku***sto d**e parkira ovdje’.

Nakon što je podijelila sliku poruke, žena je objasnila svoju situaciju i napala susjeda zbog pretpostavke da ‘ne zaslužuje pristupačnost’. Napisala je: ‘Netko mi je danas ostavio vrlo neljubazan natpis na autu. Došla sam kući danas poslijepodne i pronašla mjesto na ulici točno ispred svoje zgrade. Nogostup je bio očišćen na ovom području i bila sam tako zahvalna jer sam u devetom mjesecu trudnoće i po mom mišljenju prilično zaslužujem pristupačan parking. Ovih dana se lagano krećem, izbjegavam led koliko je god moguće i prolazim kroz zdravstvene probleme’.

Foto: Reddit

‘Nakon nekog vremena, vratila sam se dolje, sjela u svoj automobil i krenula. Shvatila sam da na mom staklu postoji rukom pisana poruka. Zaustavila sam se, uzela je, pročitala i onda se prokleto uzrujala. Ova osoba pretpostavlja da ne zaslužujem pristupačnost i pretpostavlja da je bilo još mjesta na ulici kad sam parkirala’, dodaje.

‘Također me naziva i ku**m što me tjera da se zapitam jesu li me promatrali? Što je još jezivije. I da - imati auto je privilegija, ali pronaći parking na ulici, ispred svog doma, me ne čini privilegiranom’, napisala je.

Nadalje, objašnjava da njezina ulica ima parkirno mjesto za osobe s invaliditetom za osobe kojima je to potrebno, tako da nije blokirala pristup invalidskim kolicima parkiranjem na mjestu koje je odabrala.

Komentatori objave bili su čvrsto na ženinoj strani, a mnogi su izjavili da parkiranje automobila na javnom mjestu nije ‘privilegija’ bez obzira na to je li vozačica automobila bila trudna ili ne. Jedna osoba je rekla: ‘Od ovoga mi krv proključa. Bez uvrede, ali nije mi važno što si trudna - to je javni parking’. Dok je drugi dodao: ‘Nemoj se nikada bojati staviti sebe i bebu na prvo mjesto. Ignoriraj ovog umišljenog magarca. Nadajmo se da neće moći pronaći dobro parkirno mjesto do kraja života’.

