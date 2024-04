Poslodavac podijelio mišljenja: 'Ovo ne želim čuti na razgovoru za posao niti vidjeti u prijavi!'

Vrlo je važno kada se prijavljujete za posao ili praksu da u svoj životopis i motivacijsko pismo uključite sve što mislite da vas čini prikladnima za tu poziciju. Dok mnogi stručnjaci za zapošljavanje kažu da mnogi od nas vole preuveličavati svoje vještine i kvalifikacije, jedan je poslodavac podijelio teme za koje bi želio da ljudi izostave - i to je izazvalo veliku pomutnju, piše Mirror.

Ravnatelj jednog kampa objasnio je da u ovo doba godine primaju mnogo molbi tinejdžera za radna mjesta u ustanovi kojom on upravlja, što im je često prvo iskustvo zapošljavanja.

“Znam da mnogi ljudi koji mi se javljaju traže svoj prvi posao, što je sjajno! Znam da je naučiti kako biti dobar na razgovoru za posao vještina i ne očekujem da će tinejdžeri koji mi se prijavljuju biti savršeni. Ali volio bih kad bi mi prestali iznositi privatne zdravstvene podatke u propratnom pismu ili tijekom intervjua! Ne mogu vam nabrojati koliko propratnih pisama ili intervjua uključuje otkrivanje neke dijagnoze mentalnog zdravlja. To je neprimjereno i stavlja me u neugodan položaj. Rado ću vam pružiti smještaj po potrebi ako sam vas zaposlio, ali čudno je saznati nešto o nekome koga prvi put susrećete i zbog toga se pitam mogu li vam povjeriti osjetljive informacije o ljudima u kampu", napisao je na forumu za roditelje.

Pojašnjavajući svoj stav, dodao je: "Ovdje se ne radi o sramoćenju ljudi zbog lošeg mentalnog zdravlja, već govorim da ne moram znati sve pojedinosti o vama prvi put kad se upoznamo." Ljudi koji su čitali objavu bili su rastrgani pa su tako neki odgovorili da smatraju da se radi o generacijskoj hiru. Jedna je osoba napisala: "Mnogoj su djeci problemi s mentalnim zdravljem (obično si to sve sami dijagnosticiraju) cijeli identitet." Međutim, drugi korisnik je odgovorio: “Bilo bi mi drago da su iskreni u vezi s ovim, tako bih ih lakše mogao procijeniti po tome kakve informacije iznose na prvom sastanku."

No, nisu se svi složili s time. "Meni bi bilo drago da mi to kažu, pogotovo ako nemaju s kime o tome pričati ili ako eventualno trebaju pomoć", tvrdio je netko, dok je druga osoba dodala: "Po meni je to nešto što bi trebao moći slobodno reći poslodavcu, nemam problema s time."

