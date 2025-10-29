Trik za očuvanje tamnih traperica: Dodajte ovaj prirodni sastojak u pranje i boja neće izblijedjeti

Tamne traperice mnogima su omiljeni komad odjeće jer su elegantne, svestrane i lako se kombiniraju za svaku priliku. No, bez obzira koliko pažljivo ih prali, s vremenom gotovo svaka tamna tkanina počinje gubiti svoju intenzivnu boju. Česta pranja, deterdženti i toplina mogu uzrokovati da traperice izblijede i izgube onaj svježi, novi izgled. Srećom, stručnjaci su otkrili jednostavne trikove kako to spriječiti i produžiti životni vijek omiljenog para.

Osim boje, traperice mogu početi gubiti i svoju strukturu i kroj zbog čega počinju izgledati rastegnuto i loše pristajati. Srećom, prema Leanni Spektor, suosnivačici i stručnjakinji za stil u Brand House Directu, australskom online trgovcu specijaliziranom za obuću i odjeću, postoji jednostavno rješenje kojeg većina ljudi nije svjesna. "Većina ljudi misli da je izbljeđivanje jednostavno dio nošenja traperica, ali ne mora biti tako. Postoji jedan trik koji sve mijenja, a uključuje sastojak koji vjerojatno već imate u kuhinjskom ormariću", rekla je Spektor. Savjetovala je da u ciklus pranja dodate šalicu bijelog octa te da traperice uvijek perete izvrnute naopako, i to u hladnoj vodi, piše Daily Express.

"Bijeli ocat je prirodni fiksator boje. Pomaže u fiksiranju boje u tkanini tako da boja ne istječe sa svakim pranjem. Osim toga, uklanja sve ostatke deterdženta koji bi se mogli lijepiti za vlakna", objasnila je stručnjakinja. Pranje traperica naopačke štiti vanjsku površinu od trenja i tresenja u perilici rublja, što znači da je manja vjerojatnost da će izgubiti boju. Korištenje ciklusa hladne vode također osigurava da boja ostane na mjestu. Bijeli ocat je blago kiseo, što znači da će osigurati da se molekule boje čvršće vežu za vlakna traperica.

"Zamislite to kao zaštitni premaz. Ocat stvara barijeru koja sprječava izlijevanje boje. To je isti princip koji proizvođači tekstila koriste u tvornicama, samo je ovaj za kućnu upotrebu", rekla je Spektor. Ako odlučite preskočiti korištenje octa nakon prvog pranja traperica, Spektor je preporučila da hlače perete što rjeđe, uvijek izvrnute naopako i isključivo u hladnoj vodi.

Kada perete traperice, tada koristite blagi deterdžent namijenjen tamnim bojama i izbjegavajte korištenje bilo čega s izbjeljivačem ili agresivnim kemikalijama. Omekšivači također nisu preporučljivi jer prekrivaju vlakna tkanine i čine ih podložnijima stvaranju "kuglica". Pri sušenju traperica izbjegavajte sušilicu i osigurajte da se suše na zraku. Toplina iz sušilice može izblijediti boje i skupiti tkaninu.