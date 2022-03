U Večernjem listu već nekoliko godina kreiramo korizmenu kuharicu. Točnije, pokušavamo kuharske recepte i prehrambene navike prilagoditi korizmenom vremenu. Isprva se to činilo kao pomalo luckast pothvat, jer dotad nigdje nije bilo korizmenih kuharica nadohvat. Zacijelo najviše zbog toga što je korizma vrijeme odricanja i posta, što znači i oskudnije prehrane i priprave namirnica. No, kada smo zakoračili u to područje, otkrili smo pravu riznicu. Velikim dijelom zahvaljujući receptima s. Anice Jozić iz njezine knjige "Samostanska kuharica", koja obiluje receptima koji u sebi nemaju mesnih namirnica. Dakle, nemrsni su i posv prigodni za korizmeno ozračje.

Međutim, korizmena kuharica nije sama sebi svrha. Ona je, zapravo, ogledalo u kojemu se u tome razdoblju zrcali naš duhovni život. Korizma, naime, u sebi sadrži post i odricanje kao jedan od ključnih elemenata i ako se stanje duha preslika na našu trpezu, onda će i ona odražavati upravo takvu sliku. Točnije, neće se razmetati raskoši i pretjerivanjem. Bit će skromnija i samozatajnija, ali opet dovoljno bogata da nas ne ostavi nasukane na neke naše eskapizme i besmislena iscrpljivanja.

Kroasan u Italiji, jaja u Indoneziji... U ovoj zemlji se jede najzdraviji doručak:

"Korizmu je moguće obojiti vrlo osobnim odlukama i praksama", veli fra Ante Vučković, profesor sa splitskog Katoličkog bogoslovnog fakulteta i jedan od naših vodećih suvremenih teologa. "Svakako, u središtu nije odricanje. Ono je preduvjet. Glavna svrha je doći do jasnoće o svom odnosu s Bogom, produbiti ga i donijeti potrebne odluke o svom životnom usmjerenju", kaže on i dodaje kako bi na početku bi korizme bilo dobro napraviti dobar, uravnotežen plan.

"Tko nema iskustva s postom, ne bi smio početi s pretjeranim i velikim planovima. Radije neka ide polagano. Tko ne zna kako mu reagira tijelo, a kako psiha, kakav je u odnosima, a kakav u molitvi za vrijeme posta, neka radije počne s malim koracima. Odricanjem od jednog obroka tjedno, primjerice. Odricanje nije dovoljno. Valja unaprijed znati što činiti s vremenom koje dobijem kada se odreknem obroka", objašnjava fra Ante Vučković i dodaje da tko želi saznati koliko su mu jake navike ili ovisnosti može to iskušati i otkriti za vrijeme korizme.

"Četrdeset dana je dobar i primjeren vremenski period da otkrijem kako reagiram bez alkohola, kolača, društvenih mreža, cigareta, kave ili nečeg sličnoga. Iza naših ovisnosti redovito stoji neka nepriznata ili neutažena glad za prihvaćanjem, razumijevanjem, smislom, srećom, Bogom. Odricanje nam kroz 40 dana pokaže o čemu je zapravo riječ, a može nam ukazati i na drukčije odgovore. Drugim riječima, može nas naučiti da umjesto surogata pronađemo istinski odgovor na našu glad", objašnjava on s teološke strane.

Kako to izgleda na našem tanjuru kroz tih 40 dana? Primjerice, moguće je cijelu korizmu odlučiti ne mrsiti, tj. biti bez mesnih obroka. Ostaviti ih, primjerice, samo za nedjelju. Tih 40 "povrtnih dana" bit će prava prigoda organizmu za obnovu i preporod. Obnovom tijela obnavlja se i duh. I obratno. Duh i tijelo, kada ih se uskladi, funkcioniraju savršeno. Mnogi će, upravo rabeći korizmenu kuharicu, spoznati koliko su bili opterećeni nepotrebnim navikama i da odlično mogu funkcionirati bez njih te da im se popravilo raspoloženje, razvedrio duh i smanjila tjelesna težina. Dakako, to ne znači gladovati. Jer post nije gladovanje. Post je duhovna disciplina i molitva tijela. Postiti ne znači samo odricati se nekoga dijela hrane ili odbaciti prehrambene navike, nego postiti znači i promijeniti "filozofiju hrane". Odnosno, ne pridavati hrani tako važno mjesto u svojoj svakodnevici. Kako njezinoj nabavi tako i pripravi, spremanju… Hrana naprosto prestaje biti u središtu naše pažnje i središtu naših rutina.

Mnogima se to čini teško i nemoguće, no korizmena kuharica upravo je prilika za zakoračiti na taj put. Bez velikih napora i forsiranja, prateći jednostavnost nemrsnih recepata i drukčije vrste prehrane, čovjek može ući u neslućeno bogat svijet u kojemu odricanje postaje dobit, a odustajanje daje snagu i novi polet. Šteta je tako nešto propustititi.

Umjetnica izrađuje minijature setova serija i filmova od Prijatelja, preko Harryja Pottera do Jurskog parka! 😍