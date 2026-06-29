FOTO Na ovom otoku nema nijednog hotela, ali turisti ostaju po dva tjedna: 'Na otoku nas zimi ima samo 263, ali ljeti sve oživi'

Na otoku Krešimira Ćosića, u samom mjestu Pašman ponosni su i danas na to što im je sam car napravio rivu i lukobran, a na ovom se mjestu, pod smokvom, ukazala i Gospa. – Danima je bio usidren preko puta, kraj otočića Veliki Dužac, s velikim jedrenjakom Franjo Josip I. Svakoga je dana dolazio u samostan u mjestu Kraj na kopnu po vodu i hranu, a pritom bi domaće pitao: "Kako da vama otočanima car pomogne?" Odmah smo zatražili rivu i lukobran, i eto, već iduće godine sve je napravljeno! – pričaju na rivi, prenoseći sličnu carevu priču kakva se čuje na mnogim otocima, pa dodaju: – Nema obitelji na Pašmanu koja nema pašnjak i maslinik, bogati smo zemljom, a pašmanski pomidor ne treba ni soliti!

Boško Stagličić nastavlja: – Težak sam, ugostitelj i ribar. Prvi su turisti dolazili u našu kuću, a više od stotinu godina moji drže gostionicu u mjestu. Ti prvi turisti dolazili su, osim na kupanje, i na lov na fazane i zečeve. Tko god dođe na Pašman, taj se i vraća. Rijetko tko i dolazi na otok, a da ne ostane barem dva tjedna – govori Boško.

FOTO Turističaka patrola i Večernjakove zvjezdice na otoku Pašmanu

Objašnjava kako se tu, upravo ispred njegova polja u Rosuljama ukazala – Gospa. – Četiri susjede vidjele su Gospu pod smokvom. Čuvale su ovce, a ona im se ukazala. Glas se brzo proširio, vjernici su masovno počeli dolaziti na otok, naši su stari iz Turnja gajetama su prevozili turiste da vide to čudesno mjesto u polju, no kako se ukazanje dogodilo 1945, tadašnja je politika sve brzo zataškala. Kao da se i nije dogodilo... Ali mi domaći nismo to zaboravili! Ponosimo se time, mjesto ukazanja spominjemo kad god i gdje god možemo, a tek čekamo službeno priznanje – govori Stagličić, pa dodaje.

– Krešimir Ćosić, ponos Pašmana, u daljnjem mi je rodu, živio je kod moje tete u Milwaukeeju.

Prva dama turizma Pašmana Petra Škrokov nastavlja priču: – Iz mjesta Ždrelac potječe i Michael Jelenić, slavni animator, scenarist, producent i redatelj, autor hollywoodskih hitova "Super Mario Bros.", "Batman", "Titans Go", a s ocem Albertom ovdje je na igralištu organizirao premijeru za otočnu djecu. Svi smo zajedno gledali njegov hollywoodski hit. Iz susjednih Neviđana porijeklom je i Pete Radovich koji je osvojio čak 45 nagrada Emmy – govori Petra Škrokov.

Pašmanski kanal poznat je po jakim morskim strujama, pa je more besprijekorno čisto. – More nikad nije bilo šporko, to još nismo doživjeli! Južni i zmorašnji kurenat, kako ih zovemo, izmjenjuju se svakih šest sati, i more je prekrasno bistro. Kupamo se u mjestu na plažama Jasenice i Lučina, a poznati smo po gostoljubivosti – goste držimo na dlanu. Na rivi se nalaze spomenici našeg fra Joakima Jakija Gregova, koje je ostavio svojem malom mistu. Zimi nas je u mjestu Pašman svega 263, pa nam ljeti odgovara društvo turista, sve živne – govore na Pašmanu.

Na cijelom otoku (zasad) nema nijednog hotela, ljetuje se kod privatnih iznajmljivača i u kampovima, a izazov je penjanje na vrh Veliki Bokolj visok 274 metra. – S njega se vide dva nacionalna parka i četiri parka prirode, pogled je spektakularan – kažu. Novi je i interpretacijski centar Ribarstva u Ždrelcu; Galešnjak, otok u obliku srca, pod njihovom je ingerencijom, a i dalje je misterij kako je koštica masline stara 3500 godina završila na otočiću Ričul. – To nikome nije jasno – smiju se mještani na rivi.