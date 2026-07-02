Fini ručak s 'ugodnim' cijenama

Prijedlog da odemo jesti u marinu Punat "jer je tamo najbolje" nije nam se činio baš nekim dobrim rješenjem jer smo, s obzirom na to da su nautičari gosti dubljega džepa, očekivali paprene cijene. Međutim, bilo je vruće i valjalo je negdje stati pa smo se linijom manjeg otpora zaputili u lijepo uređeni i prostrani restoran Marina.
Iznenadili smo se kad smo shvatili da u ponudi imaju dnevna jela poput punjenih paprika s pire-krumpirom za 8,30 eura, a zatim smo shvatili da cijenama uopće ne odudaraju od restorana koje nam izvana izgledaju kao povoljni. Domaće šurlice s gulašom su 18 eura, kao i pileći wok, a frigani morski pas s krumpir-salatom s rukolom 23 eura. Razlika je jedino u kvaliteti.
Raznovrsnost ponude jela i pića 47
(do 50 bodova)
Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)
Usluga 10
(do 10 bodova)
Prostor 19
(do 20 bodova)
vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)
Ukupno: 94
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA