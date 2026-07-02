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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Fini ručak s 'ugodnim' cijenama

TURISTIČKA PATROLA Punat
Foto: Goran Kovačić/Pixsell
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Autor
Marina Borovac
02.07.2026.
u 10:44

Restoran Marina, Puntica 7, Punat

Prijedlog da odemo jesti u marinu Punat "jer je tamo najbolje" nije nam se činio baš nekim dobrim rješenjem jer smo, s obzirom na to da su nautičari gosti dubljega džepa, očekivali paprene cijene. Međutim, bilo je vruće i valjalo je negdje stati pa smo se linijom manjeg otpora zaputili u lijepo uređeni i prostrani restoran Marina.

TURISTIČKA PATROLA Punat
Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Iznenadili smo se kad smo shvatili da u ponudi imaju dnevna jela poput punjenih paprika s pire-krumpirom za 8,30 eura, a zatim smo shvatili da cijenama uopće ne odudaraju od restorana koje nam izvana izgledaju kao povoljni. Domaće šurlice s gulašom su 18 eura, kao i pileći wok, a frigani morski pas s krumpir-salatom s rukolom 23 eura. Razlika je jedino u kvaliteti.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 47
(do 50 bodova)

Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)

Usluga 10
(do 10 bodova)

Prostor 19
(do 20 bodova)      

vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 94

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
Ključne riječi
Punat Večernjakove zvjezdice

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