Fini ručak s 'ugodnim' cijenama

Prijedlog da odemo jesti u marinu Punat "jer je tamo najbolje" nije nam se činio baš nekim dobrim rješenjem jer smo, s obzirom na to da su nautičari gosti dubljega džepa, očekivali paprene cijene. Međutim, bilo je vruće i valjalo je negdje stati pa smo se linijom manjeg otpora zaputili u lijepo uređeni i prostrani restoran Marina.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Iznenadili smo se kad smo shvatili da u ponudi imaju dnevna jela poput punjenih paprika s pire-krumpirom za 8,30 eura, a zatim smo shvatili da cijenama uopće ne odudaraju od restorana koje nam izvana izgledaju kao povoljni. Domaće šurlice s gulašom su 18 eura, kao i pileći wok, a frigani morski pas s krumpir-salatom s rukolom 23 eura. Razlika je jedino u kvaliteti.