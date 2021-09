Tinejdžerica i 42 godine stariji suprug ne mare za osude, zaljubili su se i žele imati djecu

Vojna policajka Audrey Cheyenne-Smiley Moon imala je 18 godina kada je upoznala svog sadašnjeg supruga, tada 60-godišnjeg Kevina.



Koristila se aplikacijom Badoo prošle godine i uočila profil muškarca i jednu stvar koja ju je privukla - pisalo je da je ratni veteran. Počeli su se dopisivati, a onda su se u srpnju prošle godine odlučili vidjeti i uživo. Bila je to, kako kažu, ljubav na prvi pogled.



Ne smeta ih 42 godine razlike ni činjenica da je Kevin bio u braku 19 godina i da ima dvoje djece koji su po godinama blizu Audrey, ali ipak su u početku skrivali svoju vezu od njezinih roditelja.

PHOTOS: Teenager Marries 61-Year-Old Man She Met On Dating Site



A US military officer, Audrey Cheyenne-Smiley Moon, 19 has married Kevin, 61, who she met on the dating site Badoo in January 2020.



Kevin is older than Audrey's parents aged 38 and 43.



Credit: Daily Mail pic.twitter.com/N9HtsGXEmI