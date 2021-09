Djevojka oduševila odgovorom na poruke muškarca s kojim je išla na spoj: 'Trebalo ga je malo prizemljiti'

Prvi spojevi uvijek su teški, a neuspješni spojevi uvijek čine sjajne priče. Međutim, jedna djevojka poželjela je da se nije ni trudila nakon što ju je muškarac na prvom spoju cijelo vrijeme ponižavao, a kada ga je preko poruka prozvala zbog toga, njegov odgovor su bile samo uvrede.

Podijelivši poruke među njima na TikTok, djevojka je objasnila kako su se upoznali prethodnu noć, ali nije bila impresionirana njegovim ponašanjem tijekom spoja, a kada ga je prozvala zbog toga, muškarac je promijenio priču s poljubaca i drugog spoja na vrijeđanje njenog izgleda, njezine osobnosti i inteligencije.

Naime, kako piše The Sun, djevojka mu je rekla kako ne vidi budućnost s njime te objasnila da je to zbog njegovog ponašanja te da se odnosio prema njoj bez poštovanja. “Bio si seksist i znam da to nije namjerno, ali to nije ni šarmantno ni smiješno”, objasnila mu je u poruci.

Zatim ju je upitao što to znači da je ‘seksist’ i pokušao je uvrijediti rekavši joj da je ‘pametna za konobaricu’, na što je ona odgovorila da govori upravo o takvom načinu razgovaranja te ponašanja prema djevojkama. To ga je potaknulo da krene s još većim uvredama, a njegov odgovor bio je: “Nisam ja taj koji propušta nešto bolje pa dobro. Nadam se da će sljedeća djevojka izgledati dobro kao na fotografijama i imati dobru osobnost.”

Nakon što mu je odgovorila, njegovi odgovori samo su postali gori i više je vrijeđali, govoreći kako ‘žene moraju znati svoju ulogu’ te kako bi se ‘svaka žena trebala vratiti kuhanju i čišćenju.’ Djevojku je to razljutilo pa je odlučila reći mu što točno misli o njemu, napisavši:

“Ti si odvratni seksist! Nijedna žena koja ima samopoštovanja neće te htjeti. Stoga i imaš 24 godine, sam si i ne možeš dogurati dalje od prvog spoja. Ovo nisu 1800-te, žene znaju svoju vrijednost i znaju da postoje ljudi koji ih neće tretirati kao imovine. Način na koji pričaš je odvratan i ne znaš se nositi s odbijanjem. To je tužno.”

Njezin video brzo je postao viralan na društvenim mrežama te prikupio više od 1,2 milijuna pregleda, a mnogi korisnici ostali su oduševljeni njezinim odgovorom. “Obožavam kada se muškarci naljute kada ih netko odbije”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga rekla: “Trebalo ga je malo prizemljiti, ne može se tako ponašati prema ženama.”

