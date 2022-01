Terapeutkinja objasnila zašto se parovi najčešće svađaju: 'Tri razloga kojih nekad nismo ni svjesni'

Stručnjakinja za veze Erica Wright objavila je na TikToku video u kojem pratitelje pita 'Znate li zašto se zapravo svađate s partnerom?', objašnjavajući kako iza uobičajenih svađa obično stoje neki neizrečeni, prikriveni razlozi.

Njen je video sakupio gotovo tisuću pregleda i preko 100 tisuća lajkova, a u njemu Wright objašnjava tri najčešća prikrivena razloga za svađu.

- Često se može činiti kao da se svađamo oko raspodjele kućanskih poslova i sličnih sitnica, no to je rijetko pravi razlog - kaže i dodaje da je prvi naša želja za moći i kontrolom u vezi, a najbolji su primjeri za to prigovori da nas partner npr. 'uvijek potkopava pred djetetom' ili 'ne želi stan pospremiti kako mi to radimo'...

- Drugi razlog za svađu je nedostatak poštovanja i priznanja, što se vidi iz rečenica poput 'Uvijek sve izplaniraš bez da me pitaš' ili 'Shvaćaš li uopće koliko ja radim po kući?'

Treći je razlog, kaže terapeutkinja, briga za partnera, a 'prigovor' može zvučati kao 'Zašto se samo ja tebi javljam?'...

- Kad partner ne diže pogled sa svog iPada u krevetu, nećete se stvarno naljutiti zbog toga već zato što se osjećate zanemareno - objasnila je, dodavši kako je vrlo bitno da shvatimo prave uzroke svađa i otvoreno razgovaramo kako se stvari mogu poboljšati, prenosi The Sun.

