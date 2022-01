'Imam 22 godine i viđam se s čovjekom u 60-ima; nisam sigurna je li to pogrešno?'

Imam 22 godine i nisam u vezi, napisala je djevojka u pismu stručnjakinji za veze i odnose, terapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen.

- Nedavno sam dobila psa kojeg svaki dan vodim u šetnju u isti park, a tamo sam upoznala gospođu od 60-ak godina koja je od nedavno udovica i usamljena je, pa ju je na Badnjak pozvala k sebi u goste - ispričala je.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Došlo je, kaže, i nekoliko njenih prijatelja, a kad se spremala da ode, priča, jedan ju je stariji muškarac pitao može li je poljubiti ispod imele, što joj je ona dopustila.

- Moram reći da je jako privlačan i da izgleda puno mlađi od 60-ak koliko ima - ispričala je djevojka i pitala Coleen misli li da je to pogrešno i treba li se prestati s njim viđati...

- Od tad smo se još nekoliko puta našli i svaki put mi je bilo super s njim ali stalno mislim da je to ludo jer sam više od 40 godina mlađa, no onda pomislim, zašto je to uopće bitno?... - rekla je.

- Ako promislim da ste dvije odrasle osobe koje se slažu i sviđaju jedna drugoj, nije pogrešno - odgovorila joj je Coleen, posebno ako, kaže, obje na tu vezu gledaju kao na nešto neobavezno, gdje nitko nikoga neće povrijediti...

Ipak, dodaje terapeutkinja, teško je planirati budućnost s nekim toliko starijim od sebe, pa će biti problem ako to poželi jer će on biti u 70-ima kad ona bude u svojim 30-ima.

- Samo dobro promislite što želite da vas ta veza ne bi priječila da upoznate nekog svojih godina s kim biste možda imali nešto dublje ili čak poželjeli zasnovati obitelj... - poručila joj je Coleen.

Ne žele se vezati: Ovi horoskopski znakovi ne podnose ideju braka!