Terapeutkinja objasnila koje su najčešće svađe parova i što one zapravo znače...

Jeste li ikad za vrijeme ili nakon neke uobičajene svađe s partnerom pomislili zašto se uopće svađate zbog takve gluposti ili sitnice i zapitali se postoji li neki drugi razlog, a kojeg ne spominje niti jedan od vas...

Voditeljica popularne Britanske emisije This morning Holly Willoughby kaže da se sa svojim suprugom Danom često tako svađa oko toga tko će uzeti daljinski i odlučiti što gledati, no ona misli da je to klasična borba za moć.

S tim se slaže i britanska stručnjakinja za seks i odnose Kate Taylor koja navodi neke najčešće primjere svađa parova u kojima pravi problem nije zaista taj o kojem se govori.

Doma vam je prevruće ili prehladno

Mislite da je svađa vezana za udobnost, no zapravo je riječ o hormonima

Studije kažu da žene zbog veće razine estrogena preferiraju boraviti u nešto toplijim prostorijama, pa je za većinu temperatura idealna kad dosegne 24 ili 25°C, dok je muškarcima u prosijeku najugodnije na 21,5°C.

- Pristanite na kompromis i doma postavite temperaturu na 22°C, da nikom ne bude baš neudobno - savjetuje Taylor.

Uvijek upaljena svjetla

Mislite da je svađa u vezi bespotrebnog rasipanja, a pravi je razlog to što netko od vas misli da mora biti 'onaj odrasli' u vašoj vezi.

Dok je obično jedna osoba u vezi uvijek bezbrižna, drugi o svemu vodi računa i misli, pa ni ne stigne biti zabavna. Prepoznajete li se u kojoj od tih uloga?

- Taj osjećaj ispravite tako da ravnomjerno podijelite poslove. Pustite nekad i brižnog partnera da se pobrine za račune: kad vidi koliko zapravo plaćate struju, sam će početi gasiti svijetlo - kaže Taylor.

Punjenje perilice suđa

Mislite da je svađa oko prljavog posuđa, a stvarno se radi o tome što se on/ona prave nesposobni

Ako se redovito svađate tko će staviti suđe u perilicu i to uvijek vi napravite jer ste u tome 'bolji', velike su šanse da se partner ili partnerica samo prave nesposobni.

- Svaki put kad nešto krivo naprave, zamolite ih da ponove. Pa opet. Na kraju će to raditi brže nego vi ikad! - rekla je terapeutkinja.

Bacanje smeća

Mislite da je svađa oko smeća, a radi se o motivaciji.

Često što više nekog na nešto podsjećamo, to on brže to isto zaboravlja. Naime kako bi održali motivaciju za obavljanje dosadnih zadataka, ljudi moraju vjerovati barem da sami odlučuju kako će i kada to nešto napraviti.

- Prestanite s organiziranjem. Neka vaš partner preuzme potpunu odgovornost nad svojim poslovima i pokušajte se u njih što manje miješati i komentirati kako ih obavlja - poručila je Taylor za The Sun.

