Tata postao meta osuda jer je vodio 12-godišnju kćer na trčanje - kako bi izgubila kilograme

Anonimni otac požalio se korisnicima Reddita da ga je supruga optužila za fat shaming, odnosno vrijeđanje njihove kćeri da ima višak kilograma - zato jer joj je predložio da zajedno odlaze na trčanje.



"Kada sam upoznao suprugu, imala je dijete. Malenu sam prihvatio kao svoju jer biološki otac nije bio uključen u njezin život. Posvojio sam ju i zove me 'tata'. Malena je inače bila dosta aktivna, ali kada je počela pandemija samo sjedi kod kuće, gleda televiziju i jede, pa je nažalost dobila višak kilograma."



Zabrinuti tata odlučio je uzeti stvar u svoje ruke i predložio joj da odlaze u šetnju, a nakon nekoliko dana su hodanje od pola sata pretvorili u trčanje. "Provedemo neko vrijeme zajedno, a ona napravi nešto dobro za sebe. Ipak, njezina mama se ne slaže s tim."

Supruga ga je optužila da prisiljava djevojčicu na vježbanje, a sve što bi djeca trebala raditi, po njenom mišljenju, je sjediti pred televizorom i jesti grickalice.. "Kupuje joj velike količine nezdrave hrane, govori da ne mora sa mnom na trčanje i potiče ju da samo sjedi kod kuće. Još me optužila da se sramim malene..."



Iako 12-godišnjakinja uživa u hodanju i trčanju, on se sada pita je li zaista pretjerao i napravio nešto pogrešno.



Dosta korisnika Reddita stalo je na majčinu stranu, ali našlo se i onih koji su potpuno opravdali očev postupak. "Radiš nešto dobro za nju i to je jako lijepo od tebe. Ne razumijem majku koja ju tjera da gleda televiziju i jede... Potpuno nezdravo", komentirao je netko.



Kako prenosi Mirror, neki su zaključili i da je majka možda ljubomorna što otac sada više vremena provodi s djevojčicom.

