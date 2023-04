Svježe oprana posteljina ili zajednički orgazam? Istraživanje pokazalo što muškarce i žene uzbuđuje

Sretan 100. rođendan!

'Zamislite! Mali imigrant Mike Grgich trebao je postati zvijezda New York Timesa, od sreće sam počeo plesati po vinariji'

Nisam tada ni znao da je naše vino na Slijepom kušanju u Parizu pa nisam bio ni svjestan važnosti toga događaja. No shvatio sam da je riječ o nečem važnom kad me nazvao novinar New York Timesa da mi javi kako šalje fotografa da me snimi. Zamislite! Mali imigrant Mike Grgich trebao je postati zvijezda New York Timesa - ispričao je za naš magazin prije 7 godina veliki svjetski vinar hrvatskih korijena, a njemu u čast danas se prisjećamo te priče.