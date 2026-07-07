Iskreno i neočekivano: Ovo je razlog zašto muškarci prestaju željeti seks sa svojim ženama

Kada muškarci ne žele seks? Iako je široko rasprostranjeno razmišljanje da su žene te koje prve u vezi izgube seksualnu želju, istina je da se to događa i muškarcima. Nedostatak seksualne želje kod muškaraca događa se iz mnogobrojnih razloga: od bioloških, emotivnih pa sve do okoline. Ovo su česti, ali uglavnom zanemareni, razlozi zašto toliko muškaraca prestane željeti seks, piše Your Tango.

Depresija može uzrokovati gubitak zadovoljstva u svim područjima života: Depresija, prema kliničkoj definiciji, uzrokuje da osoba izgubi interes ili užitak u stvarima koje su je nekoć veselile. Može izgledati kao postupno odvajanje od svijeta, udaljavanje od osjeta, ljudi i aktivnosti. Depresija utječe na svako područje muškarčevog života i, naravno, može duboko utjecati na njegov seksualni nagon. Kad se ljude pita zašto se seksaju, najčešći odgovori, kako muškaraca tako i žena, zbog užitka i osjećaja povezanosti s drugom osobom.

Što se događa kada je nečiji osjećaj zadovoljstva kritično oslabljen? Ne samo da mogu pasti motivacija i poriv za seksualnom aktivnošću, već i fantazije o seksu, što može ojačati nečiji libido. Nije iznenađenje da mnogi ljudi s depresijom prijavljuju smanjeni seksualni nagon. Dodajte ovome opći osjećaj preopterećenosti, iscrpljenosti i poteškoća u funkcioniranju svakodnevnih aktivnosti koje mogu biti dio depresije, a seks može postati još jedan primjer u njihovom životu "prolaženja kroz pokret". To može biti frustrirajuće za partnere koji pitaju: "Što možemo učiniti da ti seks ponovno bude zabavan?", a njihov depresivni partner ne može odgovoriti jer su izgubili vezu sa svojim zadovoljstvom.

Seks može biti umirujući ili izvor stresa: Svi mi jedinstveno reagiramo na životne stresore, uključujući depresiju. Neki muškarci s depresijom prijavljuju povećani seksualni nagon. Govore o seksu kako bi dobili fizički poticaj te kako bi se osjećali voljeno i prihvaćeno od strane druge osobe. Doista, ako to želimo, seks može biti izvrstan način za povećanje kemijskih tvari u našim tijelima, poput dopamina, koji olakšava traženje zadovoljstva i može pomoći u budnosti i energiji. Ako ne djeluje averzivno ili pretjerano stresno, seks ili masturbacija mogu biti dobar izbor za poboljšanje raspoloženja bilo koga.

Prirodni je impuls da se oslobodimo negativnih osjećaja ili neugodnih situacija, a svi razvijamo vještine za to dok smo mala djeca i dodajemo ih tijekom života. Razvijamo navike za koje znamo da će nas u u kratkom roku oraspoložiti. Možda naučimo sebi odvratiti pažnju TV-om, odlaskom na trčanje ili jedenjem nečeg slatkog. Ljudi koji se bore s depresijom većinu vremena osjećaju se loše pa njihove navike samoumirivanja mogu postati automatskije i ukorijenjenije. Neke od ovih navika su uistinu korisne, a neke na kraju pogoršavaju stvari. Ako je okretanje seksu ono što čini da se osjećate dobro emocionalno i fizički, onda je to odličan izbor. Međutim, neki muškarci s depresijom navode da su se okrenuli seksualnom ponašanju zbog kojeg se općenito ne osjećaju dobro.

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Povećana uporaba vizualnih materijala za stimulaciju može uzrokovati nerealna očekivanja ili nepovezanost ili izolaciju od partnera. Traženje novih partnera može zakomplicirati ili iznevjeriti trenutne dogovore u vezi. Osjećaj prisiljenosti na seks s partnerom kako bi ublažili njihovu bol može stvoriti pritisak ili ljutnju u tom odnosu. Ovi se muškarci mogu osjećati kao da njihova seksualnost klizi u kompulzivno ponašanje, vođeno potrebom da pobjegnu od negativnih osjećaja, a ne pozitivnim nagonom. Sukobljeni osjećaji o seksualnom ponašanju mogu stvoriti povratnu petlju koja povećava osjećaje depresije, što dovodi do većeg poriva za bijegom od tih osjećaja.