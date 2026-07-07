Iskreno i neočekivano: Ovo je razlog zašto muškarci prestaju željeti seks sa svojim ženama

Kada muškarci ne žele seks? Iako je široko rasprostranjeno razmišljanje da su žene te koje prve u vezi izgube seksualnu želju, istina je da se to događa i muškarcima. Nedostatak seksualne želje kod muškaraca događa se iz mnogobrojnih razloga: od bioloških, emotivnih pa sve do okoline. Ovo su česti, ali uglavnom zanemareni, razlozi zašto toliko muškaraca prestane željeti seks, piše Your Tango.
Depresija može uzrokovati gubitak zadovoljstva u svim područjima života: Depresija, prema kliničkoj definiciji, uzrokuje da osoba izgubi interes ili užitak u stvarima koje su je nekoć veselile. Može izgledati kao postupno odvajanje od svijeta, udaljavanje od osjeta, ljudi i aktivnosti. Depresija utječe na svako područje muškarčevog života i, naravno, može duboko utjecati na njegov seksualni nagon. Kad se ljude pita zašto se seksaju, najčešći odgovori, kako muškaraca tako i žena, zbog užitka i osjećaja povezanosti s drugom osobom.
Što se događa kada je nečiji osjećaj zadovoljstva kritično oslabljen? Ne samo da mogu pasti motivacija i poriv za seksualnom aktivnošću, već i fantazije o seksu, što može ojačati nečiji libido. Nije iznenađenje da mnogi ljudi s depresijom prijavljuju smanjeni seksualni nagon. Dodajte ovome opći osjećaj preopterećenosti, iscrpljenosti i poteškoća u funkcioniranju svakodnevnih aktivnosti koje mogu biti dio depresije, a seks može postati još jedan primjer u njihovom životu "prolaženja kroz pokret". To može biti frustrirajuće za partnere koji pitaju: "Što možemo učiniti da ti seks ponovno bude zabavan?", a njihov depresivni partner ne može odgovoriti jer su izgubili vezu sa svojim zadovoljstvom.
Seks može biti umirujući ili izvor stresa: Svi mi jedinstveno reagiramo na životne stresore, uključujući depresiju. Neki muškarci s depresijom prijavljuju povećani seksualni nagon. Govore o seksu kako bi dobili fizički poticaj te kako bi se osjećali voljeno i prihvaćeno od strane druge osobe. Doista, ako to želimo, seks može biti izvrstan način za povećanje kemijskih tvari u našim tijelima, poput dopamina, koji olakšava traženje zadovoljstva i može pomoći u budnosti i energiji. Ako ne djeluje averzivno ili pretjerano stresno, seks ili masturbacija mogu biti dobar izbor za poboljšanje raspoloženja bilo koga.
Prirodni je impuls da se oslobodimo negativnih osjećaja ili neugodnih situacija, a svi razvijamo vještine za to dok smo mala djeca i dodajemo ih tijekom života. Razvijamo navike za koje znamo da će nas u u kratkom roku oraspoložiti. Možda naučimo sebi odvratiti pažnju TV-om, odlaskom na trčanje ili jedenjem nečeg slatkog. Ljudi koji se bore s depresijom većinu vremena osjećaju se loše pa njihove navike samoumirivanja mogu postati automatskije i ukorijenjenije. Neke od ovih navika su uistinu korisne, a neke na kraju pogoršavaju stvari. Ako je okretanje seksu ono što čini da se osjećate dobro emocionalno i fizički, onda je to odličan izbor. Međutim, neki muškarci s depresijom navode da su se okrenuli seksualnom ponašanju zbog kojeg se općenito ne osjećaju dobro.Seksualni terapeuti upozoravaju da postoji sedam stvari koje nikada ne biste trebali napraviti u spavaćoj sobi
Povećana uporaba vizualnih materijala za stimulaciju može uzrokovati nerealna očekivanja ili nepovezanost ili izolaciju od partnera. Traženje novih partnera može zakomplicirati ili iznevjeriti trenutne dogovore u vezi. Osjećaj prisiljenosti na seks s partnerom kako bi ublažili njihovu bol može stvoriti pritisak ili ljutnju u tom odnosu. Ovi se muškarci mogu osjećati kao da njihova seksualnost klizi u kompulzivno ponašanje, vođeno potrebom da pobjegnu od negativnih osjećaja, a ne pozitivnim nagonom. Sukobljeni osjećaji o seksualnom ponašanju mogu stvoriti povratnu petlju koja povećava osjećaje depresije, što dovodi do većeg poriva za bijegom od tih osjećaja.
Perfekcionizam može spriječiti muškarca da uživa u seksu: Ljudi koji pate od depresije često imaju vrlo kritičan um, sklonost visokim, često nerealnim očekivanjima, i obrazac fokusiranja na negativne aspekte prošlih iskustava. Svaki će vam seksualni terapeut reći da je perfekcionizam neprijatelj seksualne izvedbe i zadovoljstva. Stavljanje nerealnih očekivanja u seksualno iskustvo dovest će do pritiska, stresa i poteškoća u prisutnosti zabave zbog onoga što se događa. To može dovesti do tjeskobe zbog izvedbe, erektilne disfunkcije, rane ejakulacije i nižeg libida. Sve to također može dovesti do povećanja simptoma depresije.
Lijekovi protiv depresije mogu utjecati na libido ili seksualni odgovor: Do sada je već prilično poznato da jedna od ironičnih nuspojava popularnih lijekova protiv depresije može biti smanjeni seksualni nagon. Također mogu stvoriti probleme u postizanju erekcije i poteškoće s ejakulacijom i orgazmom. Ove nuspojave mogu same pridonijeti trajnoj depresiji kod nekih muškaraca. Međutim, ti se učinci neće pojaviti kod svih, a neki noviji antidepresivi smanjuju seksualne nuspojave.
Posezanje za podrškom može promijeniti sve: Ako patite od depresije, važno je potražiti pomoć. Pronađite terapeuta koji vam se sviđa i nemojte odustati. Nažalost, mnogi liječnici i terapeuti možda neće s vama razgovarati o seksualnosti. Morate to iznijeti i razgovarati o onome što vas zabrinjava u vezi s vašom seksualnošću.Podijelila srcedrapajući trenutak kada je uhvatila svog zaručnika kako ju vara, ali ljudi su kritizirali nju: ‘I ti si kriva!’
Najveći razlog je onaj kojega niste naravno naveli - fizički izgled! S godinama svi smo ružniji, no žene su tu u većoj opasnosti. Žene ipak rode i sklonije su debljanju te naravno više se bave djecom pa se zapuste i muškarcima postanu jednostavno nezanimljive. Muškarci su vizualni tipovi i tu uglavnom muškarci gube volju, ako već žene nisu izgubile volju prije njih! Svaka žena koju muž više ne doživljava treba znati da je to zato što se previše zapustila - što je često iz gore navedenih razloga. Naravno vrijedi i obrnuto ali u puno manjoj mjeri jer m i ž su različiti.