'Susjeda radi u školi moje djece i drugim učiteljima priča o našim svađama koje čuje'

Jedna je mama anonimno na roditeljskom portalu Netmums ispričala kako ju je šokiralo kad je doznala da njena susjeda koja radi u školi u koju joj idu djeca svojim kolegama priča osobne stvari o njoj i njenom obiteljskom životu. Susjeda, kaže, radi kao asistentica u nastavi, a redovito drugim učiteljima u školi prepričava svađe između nje i njenog partnera.

- On zna biti prilično glasan tijekom svađa zbog čega ja izgledam kao žrtva zlostavljanja, što nisam - rekla je mama i dodala da učitelji ne bi to ni trebali znati jer će i njeno dijete drugačije gledati, no neki su na forumu mislili da susjeda nije nužno pogriješila.

- Ako su vaše svađe toliko glasne da ih susjedi čuju, jasno mi je zašto se možda zabrinula za vas i za djecu - rekla je jedna mama.

- Možda da popričate s partnerom da se stiša? Znam da ne bismo trebali mijenjati zbog drugih ali ako vas nitko ne čuje, neće ni imati o čemu pričati... - napisala je druga, a većina je komentirala da bi i se i sami možda osjećali dužnima to prijaviti.

- Razmislite, ako vas se čuje kroz zid i zbog toga se odrasla osoba zabrine za vas, kako vas tek čuju djeca koja su tamo i to s vama proživljavaju? - komentirao je jedan roditelj, a autorica posta je odgovorila da razumije da nekom drugom njihove svađe mogu strašno zvučati, no partner joj, kaže, nikada nije nasilan.

- On nikad nije bio nasilan ni prema meni ni prema djeci i zbog toga ne mislim da bi učitelji trebali o nama razgovarati - dodala je.

- Vaša susjeda ima zakonsku obvezu prijaviti ako je zabrinuta za vas ili djecu, a svađe koje se čuju kroz zid nikako nisu bezazlene pa umjesto da se ljutite na nju pokušajte s partnerom s normalnom komunikacijom riješiti probleme... - odgovorila joj je žena u komentarima.

