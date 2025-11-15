Susjeda joj nije dala spavati do 2 ujutro, pa joj je priredila 'epsku' osvetu: 'Molila me da prestanem'

Bezobrazni susjedi mogu pretvoriti i najmirniji dom u izvor svakodnevnog stresa. Bilo da se radi o buci u sitne noćne sate, nepoštivanju zajedničkog prostora ili jednostavnom manjku obzira, takvo ponašanje lako naruši mir koji svi tražimo u vlastitom domu. Upravo jedna takva situacija nedavno je dovela do neočekivane i prilično domišljate osvete. Mnogi su pohvalili ženu zbog njezine "epske" osvete bezobzirnoj susjedi koja ju je glasnom glazbom držala budnom do sitnih sati.

Žena je opisala da je, dok je studirala, njezina susjeda Sarah gotovo svake noći puštala zaglušujuću glazbu sve do dva ujutro, pokazujući vrlo malo obzira prema svima koji su u blizini pokušavali spavati. "Imala sam susjedu u studentskom domu po imenu Sarah. Nije bila zla, samo je bila glasna. Svake noći bi puštala glazbu u jedan ili dva ujutro, obično kada sam imala rano predavanje. Bez obzira koliko su je puta ljudi zamolili da stiša zvuk, ona bi se tome nasmijala i rekla: 'Opusti se, na fakultetu smo'", napisala je žena u objavi na Redditu. Jedne večeri, prije važnog ispita, pokucala je na Sarahina vrata i pokušala je zamoliti da smanji glasnoću da bi se mogla dobro naspavati, ali ona ju je jednostavno još pojačala, piše Mirror.

Stoga je smislila plan da bi se osvetila svojoj sebičnoj susjedi. "Ležala sam u krevetu i zurila u strop, potpuno bijesna. Sljedećeg jutra, nakon ispita, odlučila sam da neću pustiti da to samo tako prođe. Sarah je bila poznata po tome što je spavala do kasno, obično do podneva, a jutra je mrzila više od svega. Stoga sam sljedeći tjedan namjestila alarm točno na 6:30 ujutro, baš kada je u hodniku bila mrtva tišina, i stavila Bluetooth zvučnik uz tanki zid koji smo dijelile. Puštala sam 'najjeftinije' pop pjesme koje sam mogla pronaći, mislim na boy bendove s početka 2000-ih", objasnila je.

Prvog jutra Sarah je izašla iz svoje sobe omamljena i bijesna, a do trećeg dana molila ju je da prestane. "Samo sam se nasmiješila i rekla: 'Opusti se, to je faks'. Smiješno je što su nakon tog tjedna njezini noćni koncerti misteriozno prestali. Nikada nije priznala poraz, ali tišina je bila zlata vrijedna", napisala je. Mnogi su korisnici odlučili podijeliti svoja iskustva s lošim susjedima.

"Imali smo takve susjede. Tulumarili bi do oko četiri ujutro većinu vikenda, ali i ponekih dana usred tjedna. Radio sam u smjenama, prva smjena mi je počinjala šest ujutro, pa sam se obično budio između 4:30 i pet sati. Ponudili su mi da radim noćne smjene, pa bih dolazio kući oko pola sedam ujutro i puštao glazbu koja mi se svidjela ravno u njihov zid spavaće sobe, uz usputno usisavanje, lupanje i stvaranje svakakve buke. Njihove pritužbe bile su prava poslastica", napisao je jedan korisnik.

"Stvarno mrzim ljude sa sindromom glavnog lika. Bravo za vas", dodao je drugi. "Ovo je savršena vrsta osvete, bezopasna, ali učinkovita. Ništa nije zadovoljavajuće nego dati nekome da okusi vlastiti lijek", primijetio je treći. "Umjesto toga bih koristio Yoko Ono ili gajde, ali inače definitivno odobravam", zaključio je četvrti.