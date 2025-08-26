Susjeda joj je stalno krala pakete, pa joj se odlučila osvetiti: 'Ne želi me ni pogledati u oči'

Susjedi mogu biti odlični prijatelji i podrška, ali ponekad granice privatnosti bivaju narušene na vrlo nekonkretan način, primjerice uzimanjem pošte ili paketa. Takvo ponašanje nije samo neugodno, već može izazvati osjećaj krivnje, bespomoćnosti i narušiti međusobno povjerenje. Jedna je žena dobila pohvale zbog svoje "epske" osvete nad susjedom koja joj je stalno krala pakete ispred ulaznih vrata. 29-godišnjakinja je objasnila da bi dobila obavijest o dostavi, ali kada bi došla po paket, tamo ne bi bilo ničega. Zbunjena, isprva je mislila da se radi o nesporazumu, no problem se nastavio ponavljati.

"Živim u stambenom kompleksu srednje veličine gdje svaka jedinica ima zajednički hodnik. Imamo malo predvorje i poštanski sandučići se nalaze u hodniku, a dostavljači pakete obično ostave pred našim vratima. Do prije godinu dana nisam imala problema. No, prije otprilike četiri mjeseca, nova susjeda se uselila u stan nasuprot mene. Možda je u srednjim 30-ima, stalno novi visoke potpetice, uvijek razgovara na zvučnik u hodniku i općenito odaje vibracije kao da joj sve pripada. Nazovimo je Cassie", napisala je 29-godišnjakinja. Iako njezini paketi nisu sadržavali skupe stvari, i dalje joj je smetalo što nestaju pa je pokušavala otkriti što se događa, piše Daily Express.

"Mislila sam da možda neki lopovi ulaze u zgradu. Dogodi se. Počela sam slati skuplje stvari na posao umjesto doma. Jednog dana sam radila od kuće i zapravo čula dostavljača kako nešto ostavlja. Dobila sam obavijest da je paket dostavljen, čekala sam pet minuta i otvorila vrata. Tamo nije bilo ničega. Paket je nestao. Pogodite čija su se vrata zatvarala s druge strane hodnika kad sam otvorila svoja? Cassiena", objasnila je.

Stoga je smislila plan da bi saznala krade li zaista Cassie njezine pošiljke i brzo je otkrila istinu. "Naručila sam jeftine naušnice za šest dolara. Postavila sam malu, diskretnu kameru s detektorom pokreta u špijunku i čekala. Dva dana kasnije, paket je stigao. I manje od dvije minute nakon što je dostavljen, Cassie je otvorila vrata, pogledala okolo i zgrabila ga. Uhvaćena je. Sada sam imala video dokaz, vremenske oznake, sve detalje", napisala je. Razmišljala je da se obrati upravitelju zgrade ili policiji.

"No, budimo realni, nitko neće pokrenuti istragu zbog naušnica od šest dolara", dodala je. Tada je odlučila osvetiti se Cassie i održati joj lekciju. "Tijekom sljedeća tri tjedna naručila sam sljedeće artikle, jedan svakih nekoliko dana, bombu sa šljokicama, lažni test za trudnoću koji uvijek pokazuje pozitivan rezultat, kutiju s oznakom 'živi cvrčci - pažljivo rukovati' (bila je prazna), paket s oprugom koji izbacuje konfete kada se otvori, knjigu pod nazivom 'Dakle, odlučili ste postati sugar baby' te tubu 'kreme za hemoroide' (ustvari je to bila obična krema s lažnom etiketom). Svaki artikl bio je ispod 10 dolara i svaka kutija bila je označena mojim imenom i adresom. Sve sam ih ostavila vani kao mamac", objasnila je 29-godišnjakinja.

Naravno, Cassie je uzela svaki paket. "Nisam rekla ni riječi. Nisam je čak ni pogledala. Samo sam nastavila skupljati video dokaze i puštati je da se sramoti. Najbolji dio? Bomba sa šljokicama ju je sigurno jako razljutila jer sam je jednog dana čula kako viče nekome na telefonu: 'Ne znam tko mi stalno šalje ove stvari, ali više nije smiješno!'", objasnila je situaciju. Srećom, Cassie je prestala krasti pošiljke, a dva tjedna kasnije upravitelj zgrade je poslao grupni e-mail u kojem je objasnio da se zbog ponovljenih pritužbi u hodnicima postavlja sustav kamera za praćenje krađe paketa.

"Prilično sam sigurna da misli da ju je netko drugi prijavio. Od tada mi nijedan paket nije nestao. Cassie me i dalje ne gleda u oči. I još uvijek imam sve videozapise, za svaki slučaj ako se ikada dovoljno ohrabri da pokuša ponovno. Razina osvete: niska. Razina zadovoljstva: 100", napisala je žena.

"Volim ovu sitničavu osvetu, ali bih više volio da si otišla na policiju i prijavila to pošti. Ona će to samo nastaviti raditi drugima", napisao je jedan korisnik Reddita. "Pokušao bih je izbaciti. Mogla je uzeti lijekove, poklon bonove, novac, poklone itd. bez ikakvog načina da to vrati prije nego što su kamere stigle. Samo gadni mali lopov", dodao je drugi.