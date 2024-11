'Suprug je pronašao moj Tinder profil i sada se želi razvesti od mene. Što da učinim?'

Jedna se žena našla u neobičnom bračnom problemu. Naime, njen je suprug saznao da ima profil na Tinderu, aplikaciji za upoznavanje i sada želi razvod braka. Savjet što učiniti potražila je na društvenoj mreži Quri te je dobila niz savjeta, ali i kritika.

‘Razvedi se od njega. Očito je da ne cijeniš njega, svoj brak ili svoje vjenčane zavjete. Ako ste u braku i nemate poštovanja prema njemu jer ste na stranici za upoznavanje, nemate što raditi u braku. GARANTIRAM da su se stvari promijenile, već biste predali papire za razvod. Ne mogu vjerovati da ste uopće postavili to pitanje. Povrijedili ste ga i osramotili na najodvratniji način’, poručila joj je jedna korisnica.

‘Izabrali ste Tinder… On bira razvod. Jednostavno je’, kratko joj je poručio drugi, a sljedeći dodao: ‘Napravite planove za uživanje u novom životu. Zahtjevi muškaraca u braku su tri jednostavne stvari. Poštovanje, Pažnja i ono najvažnije je Odanost’.

‘Muškarci su tako jednostavni, žele samo nekoliko stvari i time što ste bili na Tinderu, bilo da ste ga koristili za podizanje samopouzdanja samo da biste znali da vas dečki još uvijek žele ili ga aktivno varate, niste pružili ono što je vjerojatno najvažnija od svega nekoliko stvari koje momci trebaju, a to je odanost. Muškarci rijetko pokreću razvod, ali kad jednom odluče da je gotovo, nema promjene mišljenja jer ste u njegovim mislima dokazali da niste vrijedni njegovog vremena ili pažnje’, napisala je iduća.

‘Upravo sam prošao kroz ovako nešto.Ja sam bio varalica. Ono što sam učinio bilo je pogrešno i da mogu vratiti vrijeme drugačije bih postupio, ali život ne funkcionira tako. Napravili ste nedvojbeno najgoru pogrešku koju možete učiniti u vezi i vaš muž ima svako pravo razvesti se od vas i potencijalno vas prezirati do kraja života, priznaje jedan korisnik, ‘Po vlastitom iskustvu, moja bivša i ja već smo sretniji. Oboje smo nastavili dalje i vidimo koliko je naš odnos bio loš. Ipak, ne opravdava ono što sam učinio, ali je dalo jasnoću zašto sam to učinio’.

‘Nekoliko kratkih trenutaka zadovoljstva nije vrijedno gubitka života u braku’, piše jedan, ‘Imam 23 godine i sanjam o danu kada ću pronaći ženu s kojom ću se oženiti i imati djecu. Žene poput tebe uništavaju to nama muškarcima koji tek trebamo pronaći ono što ste uzimali zdravo za gotovo. Nadam se da se dovoljno poštuje da te ostavi i nikad se ne osvrne’.

‘Dakle, kao netko tko je pronašao profile za spojeve svog muža, mogu vam iz osobnog iskustva reći kakvu ste odvratnu izdaju nanijeli nekome za koga ste se zakleli da ćete voljeti i štititi njegovo srce. Lagala si, pa si opet lagala. Niste uznemireni što ste STVORILI problem, nego što vas je uhvatio. Ako nisi u stanju biti osoba kakvu netko zaslužuje, prestani biti tako sebičan i makni se s puta, jer blokirate promet nekome tko ga zapravo MOŽDA zaslužuje’, dijeli još jedna.

‘Poštujte njegove želje, on se brine za sebe. Vidi da vaš nedostatak samopoštovanja nije u skladu s njegovim samopoštovanjem. Ništa ne možete učiniti, ne bih vam ni malo vjerovao. Oslobodite ga! Postoji bolja žena koja čeka da mu pruži iskrenost i odanost, koja ima integritet i puno ljubavi da mu pruži. I on to zna! Zvuči kao da ste mu slomili srce i on to neće podnijeti’, poručila joj je jedna korisnica.

