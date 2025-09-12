Stručnjakinja za veze otkriva: 'Ove rečenice otkrivaju da netko ne želi biti u vezi s vama'

Stručnjakinja za veze otkrila je koje fraze ljudi najčešće koriste kad nisu spremni za ozbiljnu vezu. Govoreći o 'crvenim zastavicama' na TikToku, Kimberly Rae (@kimberlyrae.life) podijelila je savjete sa svojih 190 tisuća pratitelja. Na svojoj web-stranici navodi da dolazi iz svijeta elitnog 'matchmakinga', a na TikToku se bavi temama upoznavanja. U novom videu pobrojila je što ljudi govore kad ne žele obvezu, piše Daily Star.

Neke od fraza koje upućuju na to su: 'Ne želiš hodati sa mnom. U čudnoj sam fazi. Nisam spreman za ozbiljno. Volim ići polako. Još se tražim. Nisam siguran što želim. Previše si dobra za mene.' Pojašnjava da takve izjave obično služe kao uvod u nekonzistentno ulaganje, miješane signale i, na kraju, nagli nestanak. 'To im je štit iza kojega će se sakriti i reći: Pa rekao sam ti na početku. Netko tko želi vezu to zna od starta i kaže otvoreno jer ne želi gubiti vrijeme ako ti ne želiš isto', dodala je.

Osvrnula se i na česti prigovor: 'Ali, Kimberly, neki su stvarno u čudnoj fazi, traže se i na kraju ipak žele vezu.' Odgovara da je to moguće, ali da osoba koja zaista želi obvezu s vama neće već u prvom koraku umanjivati vezu spomenutim rečenicama. 'Mislite da bi vas netko tko vas ozbiljno osvaja prvo upozorio da nije spreman? Ne. Ne prihvaćajte to pasivno. Pasivni dejteri dobivaju pasivne rezultate', poručila je.

U drugom videu ponudila je još jedan okvir: tri znaka da ste samo 'rezerva', koje ljudi često ne primjećuju. Prvi je da u komunikaciji nema obrasca; poruke stižu sporadično, u nasumično vrijeme, i obično oni prvi prestanu odgovarati, što pokazuje da drže konce u svojim rukama i sve se odvija po njihovim pravilima – tako se ponaša netko kome ste tek usputna misao. Drugi je da je komunikacija plitka i usredotočena na njih same; ne postavljaju dublja pitanja, ne pokušavaju doznati tko ste, a sve što znaju zapravo ste im vi sami ispričali. Treći je da nema planiranja unaprijed; javljaju se istoga dana jer se vode trenutnim raspoloženjem, umjesto da vas dosljedno osvajaju, pa odnos djeluje 'vruće–hladno'.

Na kraju videa savjetuje da se takvim obrascima stane na kraj: 'Nemojte biti ničija zamjena. Prekinite to.' U komentarima su se nizale podrške: netko je napisao da je 'doslovno svaki put pogodila', drugi je zahvalio na jasnoći jer 'nije vidio sve te stvari zajedno', a treća osoba je zaključila da je 'onaj treći znak' razjasnio ono što je već slutila.