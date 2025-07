Stručnjakinja tvrdi: 'Parovi koji zajedno obavljaju ovaj kućanski posao sretniji su u vezi'

Jedna znanstvenica otkrila je jednostavan i svakodnevan način na koji parovi mogu poboljšati svoju sreću, a on uključuje nešto što mnogi od nas svakodnevno rade, i to s mrzovoljom – pranje suđa. Održavanje 'iskre' u vezi zahtijeva trud, a tajna dugotrajne i sretne veze još je uvijek nepoznanica mnogima. Kućanski poslovi često su izvor sukoba među parovima, od izbjegavanja pospremanja do prigovora zbog neopranog rublja, piše UNILAD.

Međutim, prema psihologinji dr. Hannah Lawson, postoji jednostavan trik koji parovi mogu uključiti u svakodnevicu, a koji može povećati njihovu sreću za čak 20 posto. Riječ je o zajedničkom pranju suđa. 'Kada dijelite čak i male zadatke, pokazujete jedno drugome da ste ravnopravni. I to je često snažnije od velikih romantičnih gesta', rekla je dr. Lawson za Daily Mail. Prema njezinim riječima, parovi koji zajedno obavljaju ovu naizgled dosadnu obvezu češće izjavljuju da se osjećaju bliže jedno drugome, da se više međusobno cijene i da su općenito sretniji u svakodnevnom životu.

Zajedničko obavljanje zadataka jača osjećaj pravednosti i timskog duha, a istovremeno pruža priliku za razgovor o danu, planovima ili jednostavno omogućuje zajedničko uživanje u tihom, ali intimnom trenutku. 'Zamislite to kao malu dnevnu rutinu koja vam vraća povjerenje, poštovanje i jaču emocionalnu povezanost', savjetuje dr. Lawson. Primjerice, jedan partner može prati, a drugi brisati suđe, a uz glazbu, zadatak postaje još ugodniji. S druge strane, ako jedna osoba uvijek ostaje sama s prljavim tanjurima, može se stvoriti nezadovoljstvo i osjećaj neravnoteže u vezi.

Njezini komentari podudaraju se s izvješćem Council of Contemporary Families, koje je otkrilo da žene u heteroseksualnim vezama koje stalno same peru suđe osjećaju manje seksualno zadovoljstvo nego one koje taj posao dijele s partnerom. Istraživanje zaključuje da je upravo dijeljenje zadatka pranja suđa najveći izvor zadovoljstva za žene u odnosu na sve ostale kućanske poslove, a njegovo izbjegavanje najveći izvor nezadovoljstva.

Dan Carlson, izvanredni profesor na Sveučilištu Utah i autor studije, dodaje: 'Najzdraviji raspored kućanskih poslova je onaj u kojem se zadaci ravnomjerno dijele. Muškarci mogu biti zadovoljni bez obavljanja poslova, ali žene su najzadovoljnije kad se većina zadataka dijeli, zato što je zajedništvo ključ uspješne veze.'