Stručnjakinja podijelila trik koji će pomoći roditeljima vratiti djecu u zdravu rutinu spavanja prije škole

Kako se ljeto bliži kraju, mnogi roditelji će se pitati kako će vratiti svoje mališane u pristojnu rutinu spavanja do ponovnog početka škole. Budući da su se vremena za spavanje vjerojatno promijenila tijekom mjeseci slobodnog vremena, i bez strogih vremenskih rasporeda kojih bi se pridržavali svaki dan, roditelji bi mogli biti u panici da njihova djeca u rujnu neće htjeti otići u krevet u razumno vrijeme, prenosi Mirror.

Ali, nemojte se uzrujavati, jer je stručnjakinja za spavanje dr. Sophie Bostock podijelila svoje najbolje savjete za vraćanje kućanstava u njihove dobre, neljetne rutine. Kako bi pomogla, dr. Bostock je rekla da je važno pokušati natjerati cijelu obitelj na isti raspored tako što ćete 'vratiti kućanstvo natrag u školsku rutinu'.

Rekla je: 'Tijekom sljedećih nekoliko dana namjestite alarm 15 minuta ranije, dok ne dođete do vremena buđenja za školu, i pokušajte ga se držati vikendom. Ovo je posebno važno za tinejdžere, koji su prirodne noćne ptice. Ako se vi ili oni ujutro borite s pokretanjem, omogućite si dovoljno jakog svjetla, doručkujete i odete u kratku šetnju. Svjetlost, hrana i kretanje šalju poziv na buđenje mozgu'.

I dječja savjetnica za spavanje Jennifer Robinson slaže se da je rano ustajanje i rani odlazak u krevet važno: 'Općenito kažemo da je dijete 12 sati budno i 12 sati spava od kada ima devet mjeseci i to traje sve dok ne navrši najmanje sedam godina. Većina roditelja ne želi da im djeca idu u krevet u osam ili devet sati navečer, jer bi možda željeli jesti nakon što su zaspali i imati malo vremena za sebe. Možda zvuči sebično, ali roditelji trebaju biti najbolja verzija sebe kako bi bili najbolji roditelji što mogu biti i ako su umorni i nisu imali vremena oprati kosu ili napraviti večeru, neće biti u dobrom raspoloženju'.

Dr. Bostock je također preporučila rutinu opuštanja prije spavanja 'kao što je kupanje, čitanje knjige, maženje', budući da postavljena rutina pomaže dobiti kvalitetniji san. Rekla je: 'Predvidljivost i familijarnost pomoći će smiriti tjeskobni um i poboljšati vašu spremnost za spavanje. Ovo funkcionira i za odrasle, kao i za njihovu djecu'.

Predložila je isprobavanje vježbe disanja s pet prstiju za smirivanje uma. Rekla je: 'Tijekom vježbe usredotočite se na udisanje kroz nos, kao da mirišete prekrasnu ružu, i uzdisanje kroz usta. Raširite prste jedne ruke poput morske zvijezde. Uzmite kažiprst druge ruke i naslonite ga na podnožje palca. Dok prelazite prema vrhu palca, udahnite, zastanite dok zaokružujete vrh, a zatim polako izdahnite dok prelazite prema bazi prsta'.

'Još jednom duboko udahnite kroz nos dok klizite prema gore, zastanite i izdahnite do kraja dok klizite prema dolje. Udahnite, zastanite i izdahnite do kraja. Udahnite i izdahnite. I primijetite koliko se smirenije osjećate', dodala je.

Dr. Bostock je napomenula da je važno poticati svoju djecu da vam otvoreno govore o svojim brigama, ali ne neposredno prije spavanja. 'Proces zapisivanja onoga što vas brine može biti terapeutski', rekla je, 'Odvojite 20 minuta poslijepodne ili rano navečer da razmislite o tome što vas drži budnima. Ovo možete pokušati i sa starijom djecom'.

'Ako je to pod vašom kontrolom, napravite akcijski plan i učinite nešto da to riješite - tako, na primjer, ako ste izgubili školsku torbu, odlično, to je nešto što možete riješiti', nastavila je, 'Ako nije pod vašom kontrolom, razmislite o tome, ali otpustite se. Pokušajte izbjeći razgovore o brigama prije spavanja - umjesto toga, usredotočite se na ono što vas je taj dan usrećilo ili stvari kojima se veselite u budućnosti'.

