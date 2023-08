Odbija pozvati oca na vjenčanje, ali svejedno očekuje da on sve plati: 'To je njegova dužnost'

Vjenčanja su ovih dana nenormalno skupa, a mnogim mladencima i mladoženjama njihova obitelj često pomaže u troškovima. Ali, je li to očekivati ​​od njih?29-godišnja nevjesta traži da njezin 55-godišnji otac plati njeno vjenčanje. Postoji samo jedna kvaka - on zapravo nije pozvan na vjenčanje. Nezadovoljni otac se oglasio na Redditu nakon što su ga zahtjevi njegove kćeri pogodili, prenosi Metro.

Napisao je: 'Imam kćer koja se udaje sljedeće godine. Bio sam uključeni tata kad je ona bila mlada i bili smo bliski. Ali, kad je bila u tinejdžerskim godinama, prevario sam njezinu majku. Moja kći nije dobro prihvatila razvod. Ono što nije shvaćala i još uvijek ne shvaća jest da je njezina majka možda najbolja majka u njezinim očima, ali moja bivša nije bila savršena žena'.

'Ne kažem da je ono što sam učinio bilo ispravno i ne pokušavam izbjeći prihvaćanje odgovornosti za svoju odluku da prevarim', dodaje, 'Da sam imao priliku učiniti stvari drugačije, prvo bih se razveo od njezine majke.' Tata tvrdi da su mu trebale 'godine savjetovanja' kako bi kontrolirao PTSP zbog 'emocionalno nasilnog ponašanja' njegove bivše žene.

Dodao je: 'Dao sam sve od sebe da ostanem u životu svoje kćeri, ali budući da je bila dovoljno stara da odluči, sud nije mogao nametnuti posjete. Plaćao sam alimentaciju i dodatak za dodatne nastavne programe. Bio sam uključen u njezin život onoliko koliko mi je dopuštala. Povremeno bih ispružio ruku i držao vrata otvorenima. S vremena na vrijeme se nađemo. Zadnji put kad smo se vidjeli, rekla mi je da se udaje. Nikada me nije upoznala s njezinim zaručnikom'.

'Neću dobiti pozivnicu za njezino vjenčanje. Ali, pitala je mogu li novčano pridonijeti. Želim je podržati, stvarno želim. Ali, dosta mi je biti njezin novčanik', nastavlja, 'Rekao sam joj da ću razmisliti o tome, a ona je rekla da sam loš otac ako ne platim. Jesam li loš što nisam izdvojio novac za vjenčanje? Na točki sam kad je jednostavno želim ukloniti iz svoje oporuke i ostaviti sve svojim nećacima i nećakinjama'.

Unatoč tome što je varao u prošlosti, komentatori su bili na njegovoj strani govoreći da je potpuno opravdano ne želi platiti vjenčanje. Jedan je komentator napisao: 'Ona želi da financirate vjenčanje na koje ne možete doći. Iako ste pogriješili što ste prevarili njezinu mamu, priznali ste svoju pogrešku. Ne dugujete joj to'.

Drugi je dodao: 'Zvuči kao da je tvoj odnos s njom već uništen, ona samo voli pristup tvom novčaniku, pa će te pokušati natjerati da ga otvoriš kad joj zatreba. Bilo da pridonesete njezinom vjenčanju ili ne, to neće ništa promijeniti, ona će to prihvatiti u najboljem slučaju sa 'hvala' i vratit svom životu bez vas u njemu (sve dok ne bude htjela pomoć oko predujma za kuća ili što već). Sad, ne krivim je nužno što te isključila - iz njezine perspektive, ti to zaslužuješ. Zamjeram joj što je rekla da si "oš kao tata ako ne platiš. To je prazna manipulacija koja implicira da postoji mogućnost da se pomirite ako joj date novac'.

Drugi se složio, napisavši: 'Ovo bi moglo biti teško, ali ako je te vidi kao hodajući bankomat, želiš li je uopće u svom životu?'. Međutim, neki su ispitivali je li kći izričito rekla da on nije pozvan na vjenčanje ili je to bila njegova pretpostavka. Jedan je korisnik predložio diplomatski pristup, rekavši: 'Mislim da biste trebali pokušati još jednom razgovarati sa svojom kćeri i ako to ne rezultira ničim što bi izgledalo kao da bi moglo dovesti do pomirenja, pošaljite joj tisuću eura kao oproštajni dar i tiho izađite iz njezina života'.

