Vaš ljubimac je satima sam kod kuće dok ste vi na poslu? Ovo su savjeti koji će vam pomoći

Ljeto je pri kraju, djeca se vraćaju u školu, a mnogi se vraćaju u urede i to znači da će biti puno kućnih ljubimaca koji sada ostajati sami kod kuće... neki od njih po prvi put u životu! Međutim, ne biste se trebali osjećati krivima što ljubimca ostavljate kod kuće dok ste na poslu. Srećom, ima nekoliko dobrih savjeta kako se s tim možete nositi, piše Hounds Lounge.

Koliko dugo kućni ljubimci mogu biti ostavljeni sami? Stalno druženje nije potrebno. Međutim, život proveden u izolaciji – na primjer u podrumu, zatvoren u štenaru ili vezan cijeli dan vani – ne može se nazvati ispunjenim. Posebno psu je previše cijeli dan provesti sam, društvene su životinje. Omogućavanje psima vremena da provode vrijeme s ljudima ključno je za zadovoljenje njihovih potreba. Stručnjaci se slažu da pse ne treba ostavljati same dulje od šest, najviše osam sati.

VEZANI ČLANCI:

Važno je osigurati da je vaš ljubimac na sigurnom mjestu i da ima sve što mu je potrebno za taj dan. Postoji nekoliko stvari koje možete nabaviti kako biste olakšali sebi i svom ljubimcu.

Kamera za kućne ljubimce: Ako ste netko tko neprestano razmišlja i brine o sigurnosti svog ljubimca, potrebno je u svom domu postaviti nadzorne kamere. Povežite ih sa svojim pametnim telefonom i možete vidjeti svog ljubimca u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Postoji nekoliko dostupnih opcija, no ako možete, uložite u kameru koja ima funkciju dvosmjernog zvuka. Na taj način, ako je potrebno, možete s njima “razgovarati” dok ste odsutni i dati im osjećaj sigurnosti.

Mačje drvo: Ovo je nešto što biste apsolutno trebali imati ako imate mačku. Drva za mačke pružaju osjećaj sigurnosti i izvrsna su za igru ​​ili odmor. Obično različite mačke preferiraju različite oblike i visine drveća, ali vi najbolje poznajete svog ljubimca. Možete kupiti gotov proizvod, ali ako želite možete ih napraviti sami jer su izuzetno jednostavni za izradu. Ovo daje vašim mačkama dobar način da im ne bude dosadno i da uživaju u vremenu kada niste u blizini.

Zvučnik: Baš kao što ljudi vole slušati glazbu jer se zbog nje osjećaju smireno i opušteno, vaši ljubimci također vole slušati glazbu koja im smiruje um i smanjuje razinu stresa. Možete istražiti i eksperimentirati na kakvu glazbu vaš pas ili mačka pozitivno reagira i pustiti im je dok vas nema. To pomaže u smirivanju svake tjeskobe koju imaju zbog odvajanja od vas.

VEZANI ČLANCI:

Pametna hranilica: Ako se vrijeme obroka vašeg ljubimca poklapa s vašim radnim vremenom, ovaj bi stroj mogao biti odličan za vas. Pametna hranilica može biti skupa investicija, ali je nesumnjivo velika pomoć. Možete je samo unaprijed napuniti hranom za svog ljubimca i dozirati je u pravo vrijeme i u željenoj količini s bilo kojeg mjesta, koristeći svoj pametni telefon.

Igračke: Nekima je to prirodno, ali ponekad vlasnici kućnih ljubimaca to previde. Vrlo je važno da vašem psu kod kuće bude dostupno mnogo igračaka za žvakanje. Ove igračke mogu zainteresirati vaše ljubimce dulje vrijeme. Obavezno uložite u one visoke kvalitete koji mogu izdržati oštre zube i šape vašeg ljubimca i koji se ne trgaju prebrzo.

Kad konačno dođete kući: Čim dođete kući, obratite pažnju na svoje dobre prijatelje i ne suzdržavajte se s ljubavlju i pažnjom. Obavezno ih izvedite u šetnju, pogotovo ako su cijeli dan bili “zarobljeni” u malom stanu.

Nemojte im ju davati: Ove ljudske namirnice opasne su za kućne ljubimce!