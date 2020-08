'Seks s dečkom je odličan, ali on se svaki put rasplače nakon orgazma'

Moj se dečko svaki put rasplače kada postigne orgazam. On ima 32 godine, ja 27. On je stvarno predivan i odlično se slažemo. Imamo odlične spojeve te se jako rijetko svađamo. Seks je za mene odličan, ali izgleda kao da za njega nije jer svaki put završi njegovim plakanjem. Neko vrijeme smo živjeli s njegovim roditeljima, ali sada smo pronašli zajednički dom. Mislila sam da će se stvari promijeniti kada se krenemo redovito seksati, ali stvari su sada gore nego prije. Što se to događa s njim - upitala je čitateljica kolumnisticu za veze The Suna.

- Ne plače jer je tužan - upravo obrnuto. To je prirodna reakcija njegovog tijela na intenzivno fizičko i seksualno putovanje koje je upravo on prošao. Tijekom seksa i prilikom postizanja vrhunca, dolazi do nakupljanja hormona koji tada dolaze do velikog oslobađanja. Može se osjećati nemoćan pred svojim emocijama. Ako smeta bilo kome od vas, različiti položaji mogu olakšati intenzitet - odgovorila joj je Deidre.

