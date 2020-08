'Užasnut sam! Supruga mi je otkrila koliko je seksualnih partnera imala prije mene'

Je li zaista bitno koliko je netko partnera ili partnerica imao prije vas? Čini se kako itekako može imati utjecaja na odnos.

Jedan je muškarac otkrio poznatoj terapeutkinji Deidre, na portalu The Sun, kako je nedavno razgovarao sa svojom suprugom o bivšim vezama.

"Volim svoju suprugu. Imam 29 godina, ona je godinu dana mlađa od mene, no šokiralo me ono što sam čuo. Oboje smo imali bivše veze, no priznala mi je da je do svoje 22. godine imala čak 80 seksualnih partnera. Zgrožen sam tom informacijom. Ja sam joj priznao koliko sam ih imao ja - osam. I to je istina bez uljepšavanja. Ona ih je imala deset puta više!"

Par je zajedno četiri godine, a u braku su 18 mjeseci. Muškarac tvrdi kako tu informaciju sada ne može izbaciti iz glave i teško mu je krenuti naprijed i okrenuti se budućnosti s njom.

Deidre mu je pojasnila kako svi imamo svoju prošlost i sve je to iza nje i danas je osoba koju je zavolio. Savjetovala mu je da ostavi prošlost u prošlosti i da ne dozvoli da to pokvari sve što kao par imaju sada. Muškarac je rekao kako je on jedini muškarac u njenom životu sada, no visoka brojka bivših partnera ga je potresla.

Zamolio djecu da se pretvaraju kao da pričaju na mobitel, pa ga njihova gesta iznenadila: