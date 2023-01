Stručnjakinja otkrila pet razloga za češći seks zimi: ‘I ne samo da se ugrijete!'

Seks je super ugodan, to se ne može poreći, no, osim toga je i jako dobar za vas, a može biti još i korisniji kada je vani hladno. Možda vam to tijekom zime, kada je hladno i kada ste pomalo bezvoljni, baš i nije prioritet, no postoji nekoliko razloga zašto biste ipak trebali biti strastveni pod plahtama, piše Daily Star.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Pippa Murphy, stručnjakinja za seks i veze, otkrila je pet razloga zašto bi se ljudi trebali više seksati tijekom hladnijih mjeseci, uključujući i činjenicu da će vam pomoći da lakše zaspite.

Bit će vam toplije pa vam može pomoći u smanjenju računa za grijanje

Možda se čini kontraintuitivnim, ali seks zapravo može pomoći u održavanju visoke tjelesne temperature kada je vrijeme hladno. Tijekom seksa vaše tijelo oslobađa endorfine i dopamine - hormone koji čine da se osjećate dobro i sretno - što pomaže u regulaciji tjelesne temperature. Kada vaša tjelesna temperatura poraste tijekom seksa, to izaziva povećanje dotoka krvi u kožu, što vam pomaže da nakon toga ostanete topli i da vam je udobno ispod pokrivača, tako da je manja vjerojatnost da ćete morati uključiti grijanje.

Može smanjiti razinu stresa za 68%

Studije pokazuju da redoviti seks može smanjiti razinu stresa do 68% čineći vas s vremenom manje napetima, tjeskobnima, ljutima ili depresivnima. To je zato što povećava razinu dopamina, poznatog kao "hormon zadovoljstva", jer čini da se odmah osjećamo dobro.

Seks povećava cirkulaciju kroz vaše tijelo, što može smanjiti tjeskobu i učiniti da se općenito osjećate smirenije, prema istraživanju objavljenom u The Journal of Sexual Medicine. Dakle, ako se osjećate tužno ili ste pod stresom zbog vremena, seks bi vam mogao pomoći da poboljšate svoje raspoloženje i istovremeno poboljšate svoje kardiovaskularno zdravlje.

Seks vam može pomoći da bolje spavate

Drži li vas hladno vrijeme budnima noću? Ako je tako, mnoge studije pokazuju da seks može pomoći kod nesanice i drugih problema povezanih sa spavanjem. To je zbog otpuštanja oksitocina, "hormona sreće", koji snižava krvni tlak i smanjuje razinu stresa, a oboje mogu uzrokovati nemiran san ili nesanicu. Dakle, pokušajte imati seks prije spavanja i velika je vjerojatnost da ćete, ne samo brže zaspati, već ćete i održati zdrav ciklus sna tijekom noći.

Pomaže u jačanju vašeg imunološkog sustava

Redoviti seks ojačat će vaš imunološki sustav i pomoći u borbi protiv prehlada i drugih bolesti, što je idealno tijekom zime. To je također zbog otpuštanja oksitocina, koji čini da se osjećate dobro i povećava vaš osjećaj emocionalne povezanosti s drugom osobom. Što duže imate seks, to se više oksitocina oslobađa u vaš krvotok. Ovo pomaže tijekom dugih razdoblja bez intimnog kontakta s drugima tijekom zime, kada možda nećete moći puno izlaziti vani zbog hladnog vremena ili bolesti.

To je oblik tjelovježbe

Mogli biste biti sretni kada saznate da vam seks pomaže u sagorijevanju kalorija. Iako se ta količina može činiti zanemarivom u usporedbi s drugim oblicima tjelovježbe, ipak je više nego dovoljna da ubrzate rad srca dok krv pumpa tijelom.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak...