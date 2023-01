Baka (92) tvrdi: 'Još uvijek se osjećam mlado pa volim pratiti trendove i nositi modernu odjeću'

Joan Woodhouse (92) ponosna je na svoj izgled i svoje tijelo te često odlazi na TikTok kako bi podijelila svoju figuru u oskudnim haljinama, kratkim hlačama ili kupaćim kostimima.

I komentari na njezinim objavama uvijek su ispunjeni brojnim pohvalama i oduševljenim korisnicima. "Izgledaš fantastično, ne mogu vjerovati!", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Koja je tvoja tajna? Želim tako izgledati u tvojim godinama!”

5 stvari koje žene primijete na muškarcima na prvom spoju:

Joan je odgovorila u drugom videu, objašnjavajući da se zalaže u Nivea kremu koju koristi od svoje 16. godine.

"Pa, moja tajna je Nivea. Koristim je 70 i kusur godina. I kad sad razmislim o tome, znala sam se okupati u vrućoj kupki, izaći iz kade, osušiti se i onda dok mi je tijelo još bilo vruće namazati kremu. U to vrijeme to nije bila meka krema – bila je malo tvrđa. Tako da sam je prije morala prvo zagrijati i omekšati. Ali otkad se pojavila ova mekana mekani, sada je divna”, objasnila je za The Sun.

“To možete učiniti svaki put kad se kupate ili tuširate – zagrijte tijelo i onda je namažite po sebi. I izgledat ćete lijepo kad budete u mojim godinama!", zaključila je.

Stanodavac dolazio u stan dok nije bilo stanarke, a ono što je radio mnoge je zgrozilo!