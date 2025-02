Stručnjakinja otkrila najčešće greške kod pranja rublja: Zbog njih odjeća gubi boju i svježinu

Koliko puta vam se dogodilo da vaša odjeća nakon pranja, umjesto svježe, izgleda staro i iznošeno? Emma Rostron, generalna menadžerica lifestyle brenda One Less Thing, dala je svoje stručne savjete za održavanje vrhunske kvalitete odjeće ispravnim tehnikama pranja te je otkrila koje greške ljudi najčešće čine, a koje uništavaju odjeću, piše Mirror.

Emma je ukazala na uobičajenu grešku u pranju rublja. "Možda se čini kao gnjavaža, ali uvijek biste trebali odvojiti odjeću na bijelu, svijetlu, tamnu i osjetljivu. To će vam pomoći da izbjegnete prijenos boje i osigurati da se odjeća pere na odgovarajućoj temperaturi, jer pogrešna temperatura može uzrokovati skupljanje ili izbljeđivanje, pa čak dovesti do toga da odjeća više nije boje koju ste željeli", objasnila je Emma. Odvajanje odjeće pomaže i u tome da nijanse ostanu sjajne i nove, a da vaša odjeća bijele boje ostane briljantno svijetla.

Svi smo barem ubacili što više odjeće u perilicu da bismo smanjili broj pranja. No, ako se i vi prepoznajete u tome, obratite pažnju na Emmino upozorenje, ne samo da vaša odjeća možda neće biti temeljito oprana, već bi to moglo uzrokovati probleme i vašoj pouzdanoj perilici. "Dobro pravilo je napuniti bubanj otprilike do tri četvrtine, ostavljajući dovoljno prostora da možete staviti ruku između ruba bubnja i odjeće", rekla je Emma. Natrpavanje previše odjeće može dovesti do prejakog trljanja među tkaninama, zbog čega se odjeća brže troši.

Nadalje, previše deterdženta može dovesti do viška pjene i lošeg ispiranja što može ostaviti ljepljiv trag na vašoj odjeći, dok premalo deterdženta znači da vaša odjeća neće biti dovoljno dobro očišćena. "U pravilu će vam trebati više deterdženta za jako zaprljanu odjeću ili velike količine rublja, a manje za malo zaprljanu, osjetljivu ili manju količinu odjeće", objasnila je Emma.

Perilice rublja zahtijevaju redovito čišćenje da bi se spriječila pojava plijesni i kamenca. Jednostavno pokrenite vrući ciklus s malo bijelog octa da biste uklonili sve neželjene mirise i prljavštinu. Također biste trebali obrisati vrata i brtvu perilice nakon svakog pranja da bi uklonili višak vode.